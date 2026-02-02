ऑफिस की भारी-भरकम अंग्रेजी से युवा परेशान, Gen Z कर रहे बदलने की मांग

संक्षेप: दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले भारी-भरकम अंग्रेजी शब्द युवाओं को परेशान कर रहे हैं। जेन-जी (1997-2012 के बीच जन्मे ) इन शब्दों को सुनकर भ्रमित हो रहे हैं और इन्हें बदलने की मांग कर रहे हैं।

दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले भारी-भरकम अंग्रेजी शब्द युवाओं को परेशान कर रहे हैं। जेन-जी (1997-2012 के बीच जन्मे ) इन शब्दों को सुनकर भ्रमित हो रहे हैं और इन्हें बदलने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका स्थित भाषा सिखाने वाले प्लेटफॉर्म ‘प्रेपली’ ने इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अगर बॉस कहे कि ‘हमें इस प्रोजेक्ट के लिए सिनर्जी की जरूरत है’ या ‘क्या आपके पास इसके लिए बैंडविड्थ है’, तो मुमकिन है कि एक युवा कर्मचारी का सिर चकरा जाए। भाषा विशेषज्ञों के अनुसार, हजारों युवा हर महीने गूगल पर इन शब्दों का मतलब सर्च करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ‘सिनर्जी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसे हर महीने करीब 40,500 युवा सर्च करते हैं। इसके बाद ‘पैराडाइम’ (27,000 सर्च) और ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ जैसे शब्दों का नंबर आता है।

कैसी भाषा पसंद कर रहे आज के युवा आज के युवा ऐसी भाषा पसंद करते हैं जो सीधी, सरल और पारदर्शी हो। उनके लिए ऑफिस के ये पारंपरिक मुहावरे दिखावटी और भ्रम पैदा करने वाले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी कर्मचारी को काम के दौरान किसी शब्द का मतलब गूगल करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बातचीत का तरीका प्रभावी नहीं है।

डिजिटल युग की बातचीत में ‘बेमेल’ जेन-जी का मानना है कि कॉर्पोरेट जगत की अंग्रेजी भाषा अब डिजिटल युग की बातचीत में ‘बेमेल’ लगती है। वे काम की बातचीत को वैसी ही बनाना चाहते हैं जैसी हम असल जिंदगी में करते हैं। यह बदलाव सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं है। सर्वे के अनुसार, निजी जिंदगी में भी पुराने मुहावरे गायब हो रहे हैं। भाषा विशेषज्ञों का कहना है कि हर पीढ़ी अपने समय के हिसाब से भाषा को अपडेट करती है। जेन-जी के लिए सादगी और स्पष्टता सबसे ज्यादा मायने रखती है।

जैसे-जैसे कार्यक्षेत्र पर इस पीढ़ी का प्रभाव बढ़ रहा है, दफ्तरों में भी अब सीधी बातचीत होने लगी है। उनके अनुसार, यह बेकार की दिखावटी भाषा को हटाकर काम को आसान बनाने का बेहतर तरीका है।

कैसे बदल रही है भाषा पुराने शब्द आसान विकल्प Synergy (सिनर्जी) Teamwork (टीमवर्क)

Bandwidth (बैंडविड्थ) Availability (समय या उपलब्धता)

Circle Back (सर्कल बैक) Come back (वापस बात करना)

Low hanging fruit Quick win (आसान जीत/काम)