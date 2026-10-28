त्योहारी सीजन में कम आ सकती है आपकी इन-हैंड सैलरी, PF रकम में भी होगा बदलाव
मुख्य बातें
- सरकार ने प्रॉविडेंट फंड वेज सीलिंग को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है
- इसके लागू होने के बाद कंपनियों ने कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया है
नवंबर के महीने में धनतेरस और दिवाली समेत कई बड़े त्योहार हैं। इस त्योहारी मौसम से पहले आपकी अक्टूबर महीने की सैलरी पहले के मुकाबले थोड़ी कम आ सकती है। ऐसे में सोच-समझकर खर्च करने की जरूरत है लेकिन सवाल है कि आखिर नौकरीपेशा लोगों की इन-हैंड सैलरी कम क्यों आएगी? आइए समझ लेते हैं।
क्या है वजह?
पीएफ (प्रॉविडेंट फंड) के नियमों में हुए बदलाव के कारण इन-हैंड सैलरी पर असर पड़ सकता है। दरअसल, सरकार ने प्रॉविडेंट फंड वेज सीलिंग को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है। इसके लागू होने के बाद कंपनियों ने कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत कंपनियों पीएफ वेज को ₹25,000 की लिमिट तक लाने के लिए बेसिक सैलरी में अलग-अलग तरह के अलाउंस को मर्ज कर रही हैं। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा हो जा रहा है। हालांकि, यह कर्मचारी के कुल सीटीसी से ही अडजस्ट किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि कर्मचारी की कुल सीटीसी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि ज्यादातर कंपनियों ने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सूचना कर्मचारियों के मेल पर दे रही हैं।
बढ़ जाएगी पीएफ की रकम
इस बदलाव से कर्मचारी की पीएफ की रकम में बड़ा इजाफा हो सकता है। उदाहरण के लिए समझें तो पहले ₹15,000 की वेज लिमिट पर कर्मचारी और कंपनी का पीएफ कंट्रीब्यूशन 12-12% रहता था। यह रकम के हिसाब से ₹1800-₹1800 होता था, जो अब ₹25000 के बेस पर बढ़कर ₹3,000-₹3,000 हो गया है।
इसका मतलब है कि हर महीने ₹1200 कर्मचारी का और ₹1200 कंपनी का अतिरिक्त योगदान सीधे कर्मचारी के पीएफ खाते में जुड़ रहा है। चूंकि सैलरी का बड़ा हिस्सा अब पीएफ में जा रहा है, इसलिए इन-हैंड सैलरी में ₹2400 तक की कमी देखी जा सकती है।
आपके लिए फायदे का सौदा
सैलरी स्ट्रक्चर का यह बदलाव आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन-हैंड सैलरी में कमी के बावजूद आपका यह पैसा कटकर कहीं जाता नहीं है बल्कि सीधे आपके पीएफ (EPFO) खाते में जमा होकर आपकी मासिक बचत को ₹2,400 तक बढ़ा देता है। इस रकम पर सरकार की ओर से ब्याज भी मिलेगा।
यह ब्याज पीएफ की तय ब्याज दर के तहत मिलेगा। जरूरत पड़ने पर यह फंड आपके काम भी आ सकता है। EPFO के नियमों के तहत पात्र सदस्य अपने कुल उपलब्ध पीएफ बैलेंस का 75% तक एडवांस फंड निकाल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें