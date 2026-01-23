Hindustan Hindi News
अप्रैल के बाद हर महीने ऑटोमैटिक बदलेगा आपका बिजली का बिल, लगेगा झटका

संक्षेप:

केंद्र सरकार की नई नीति से बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। देश में अगले वित्तीय वर्ष (2026-27) से बिजली का बिल हर साल ऑटोमैटिक तरीके से बढ़ सकता है।

Jan 23, 2026 05:45 am ISTDrigraj Madheshia मिंट
रितुराज बरुआ

केंद्र सरकार की नई नीति से बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। देश में अगले वित्तीय वर्ष (2026-27) से बिजली का बिल हर साल ऑटोमैटिक तरीके से बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने बुधवार को जारी नई राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) के मसौदे में इंडेक्स-लिंक्ड टैरिफ व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है।

नए मसौदे के अनुसार, अगर राज्य नियामक आयोग समय पर टैरिफ तय नहीं करते हैं, तो एक तय फॉर्मूले के आधार पर बिजली की दरें अपने आप बढ़ जाएंगी। बता दें, अभी तक राज्यों में राजनीतिक कारणों से बिजली की दरें कई सालों तक नहीं बढ़ती थीं।

गौरतलब है कि बिजली (संशोधन) विधेयक का मसौदा संसद के आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। इसमें बिजली क्षेत्र में सब्सिडी में धीरे-धीरे कमी करने का भी प्रस्ताव है।

खरीद लागत में उतार-चढ़ाव

मसौदे में कहा गया कि बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बिजली खरीदने की लागत में होने वाली वृद्धि का ब्योरा हर महीने उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बिजली खरीद लागत में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए स्थिरीकरण कोष स्थापित करने की सिफारिश की है। यानी उपभोक्ताओं के हर महीने बिल और भी ज्यादा हो सकते हैं। सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर सभी हितधारकों से 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

मसौदा नीति में कहा गया कि वित्त वर्ष 2026-27 से आयोगों को ऐसी कीमतें तय करनी होंगी, जो बिजली बनाने और पहुंचाने की पूरी लागत को उसी समय वसूल सकें। अब बाद में शुल्क देने वाली स्थिति को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा, बिजली की कीमतों को अब एक सूचकांक (जैसे महंगाई दर) से जोड़ा जाना चाहिए।

गौरतलब है कि 10 साल बाद पहली बार वित्त वर्ष 2025 में कंपनियों ने 2,700 करोड़ रुपये का फायदा कमाया है क्योंकि पहले बिजली कंपनियों को हर यूनिट पर 48 पैसे का घाटा होता था, जो अब घटकर सिर्फ 6 पैसे रह गया है यानी लागत और कमाई के बीच का अंतर कम हुआ है।

कंपनियों का तीन लाख करोड़ रुपये का बकाया

दरअसल, देश में बिजली की कीमतें तय करने का काम एसईआरसी द्वारा किया जाता है, लेकिन अक्सर राजनीतिक कारणों से आयोग बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाते, जिससे बिजली कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है और भारी घाटे में रहती हैं। बता दें, वर्तमान में बिजली कंपनियों का सरकार पर तीन लाख करोड़ रुपये का बकाया है।

2032 तक दोगुनी होगी मांग

भारतीय उद्योग दुनिया में सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योगों से ज्यादा पैसे लेकर किसानों और आम घरों को सस्ती बिजली (सब्सिडी) दी जाती है। देश की 45 फीसदी बिजली इन्हीं दो क्षेत्रों में खर्च होती है। अभी भारत की बिजली पैदा करने की क्षमता 509 गीगावॉट है। हर साल मांग चार प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है और 2032 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद है।

कंपनियों को हर यूनिट पर नुकसान

बिजली वितरण कंपनियों को हर यूनिट पर नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में बिजली कंपनियों का औसत राजस्व अंतर करीब 0.5 रुपये प्रति यूनिट रहा, यानी जितनी लागत आई, उतनी वसूली नहीं हो सकी। धीरे-धीरे कर्ज बढ़ता जाता है।

नई नीति में इसी अंतर को खत्म करने की बात कही गई है। नई व्यवस्था में बिजली की कीमत को वास्तविक लागत से जोड़ा जाएगा, ताकि जैसे ही खर्च बढ़े, उसी अनुपात में शुल्क में संशोधन हो सके और कंपनियों को नुकसान न उठाना पड़े।

वर्तमान में क्या है लागत

श्रेणी औसत टैरिफ (रुपये प्रति यूनिट)

औद्योगिक 10.00

वाणिज्यिक 10.49

ईवी चार्जिंग 10.49

घरेलू 6.47

सप्लाई की औसत लागत 6.82

(नोट- हर राज्य में टैरिफ अलग-अलग)

सूचकांक आधारित शुल्क व्यवस्था

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बिजली नीति के ड्राफ्ट में इंडेक्स-लिंक्ड टैरिफ का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत बिजली की दरें किसी तय इंडेक्स से जुड़ी होंगी जैसे कोयला महंगा होने से, बिजली बनाने की लागत बढ़ने से, डिस्कॉम का खर्च बढ़ने से तो बिजली का रेट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा।

अगर राज्य बिजली नियामक आयोग समय पर टैरिफ में संशोधन नहीं करते, तो अपने-आप बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। नीति का मकसद यह बताया गया है कि बिजली कंपनियों की वास्तविक लागत की भरपाई हो सके और घाटे की स्थिति न बने।

आम उपभोक्ता पर क्या पड़ेगा असर

इस नीति का सबसे सीधा असर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। आंकड़ों के अनुसार, देश की करीब 45 प्रतिशत बिजली खपत इन्हीं वर्गों से आती है। अभी औसतन बिजली सप्लाई की लागत करीब 6.8 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि कई राज्यों में उपभोक्ता इससे कम कीमत चुकाते हैं। नया सिस्टम लागू होने पर यह अंतर धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा।

इसका मतलब है कि हर साल बिजली के बिल में कुछ न कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नीति में यह भी संकेत दिया गया है कि बिजली खरीद की लागत में अगर महीने-दर-महीने बदलाव होता है, तो उसका असर सीधे उपभोक्ता के बिल पर डाला जा सकता है।

विशेषज्ञों की राय

भारत के पूर्व विद्युत सचिव अनिल राजदान ने कहा कि प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए एसईआरसी को सूचकांक का फार्मूला तैयार करना होगा। उनके मुताबिक, टैरिफ अब नियामक आयोगों के अधिकार क्षेत्र में है। मौजूदा नियामक तंत्र को यह देखना होगा कि सूचकांक आधारित तंत्र कैसे काम करता है।

वहीं अखिल भारतीय डिस्कॉम एसोसिएशन (एआईडीए) के महानिदेशक आलोक कुमार ने टैरिफ निर्धारण के लिए आरपीआई-एक्स आधारित फार्मूले का सुझाव दिया और कहा कि इसके कार्यान्वयन के लगभग पांच साल बाद इसके प्रभाव और लाभों की समीक्षा करने की जरूरत है।

बता दें, आरपीआई खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को बताता है। इस तरह के फार्मूले का उपयोग ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में किया जाता है। वहीं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) के पूर्व सीईओ जयंत देव ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है, लेकिन उपभोक्ताओं के बिल में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, इससे वितरण कंपनियों को बिजली सप्लाई की पूरी लागत में सुधार होगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
