मुख्य बातें

Youngest AI Billionaires 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियां ही नहीं, बल्कि युवा उद्यमी भी अरबों डॉलर की संपत्ति बना रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल 22 साल के सूर्या मिधा (Surya Midha) हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे युवा सेल्फ-मेड AI अरबपति बनने का मुकाम हासिल किया है। उनकी कंपनी Mercor ने महज तीन साल में ऐसी कारोबारी पहचान बनाई कि इसके तीनों को-फाउंडर्स अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए।

नवंबर 2026 में जारी MobiusPay की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 10 सबसे युवा सेल्फ-मेड AI अरबपतियों की सूची में Mercor और Cursor जैसी कंपनियों के फाउंडर्स का दबदबा है। इस लिस्ट में अमेरिका, स्वीडन और पोलैंड के युवा टेक उद्यमी शामिल हैं।

रिपोर्ट में फोर्ब्स (Forbes) की 2026 की अरबपतियों की सूची के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जिन्होंने अपनी कंपनियां शुरू करके या उनमें बड़ी हिस्सेदारी रखकर संपत्ति बनाई है। यानी यह विरासत में मिली संपत्ति वाले अरबपतियों की सूची नहीं है।

22 साल की उम्र में 2.2 अरब डॉलर की संपत्ति

इस सूची में पहला स्थान Mercor के को-फाउंडर सूर्या मिधा को मिला है। उनकी अनुमानित संपत्ति 2.2 अरब डॉलर बताई गई है। उन्होंने 2023 में ब्रेंडन फूडी (Brendan Foody) और आदर्श हिरेमठ (Adarsh Hiremath) के साथ मिलकर Mercor की शुरुआत की थी।

दिलचस्प बात यह है कि ब्रेंडन फूडी और आदर्श हिरेमठ दोनों की उम्र 23 साल है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की अनुमानित संपत्ति भी 2.2 अरब डॉलर है। इस तरह Mercor के तीनों फाउंडर्स ने बेहद कम उम्र में अरबपतियों की सूची में जगह बना ली है। Forbes के अनुमानों के मुताबिक, कंपनी में तीनों सह-संस्थापकों की हिस्सेदारी लगभग बराबर है। इन तीनों को Forbes के इतिहास के सबसे कम उम्र के सेल्फ-मेड अरबपतियों में गिना गया है।

क्या करती है Mercor कंपनी?

Mercor की शुरुआत AI आधारित भर्ती प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी। हालांकि, समय के साथ कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल का विस्तार किया। अब यह AI कंपनियों और रिसर्च लैब्स को ऐसे विशेषज्ञों से जोड़ने का काम करती है, जो AI मॉडल को ट्रेन करने और उनकी क्षमता की जांच करने में मदद करते हैं।

AI कंपनियों को अपने मॉडल बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों की जरूरत होती है। Mercor इस जरूरत को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों और AI लैब्स के बीच एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। AI सेक्टर में बढ़ती मांग से कंपनी के कारोबार को तेजी मिली। इसी ग्रोथ ने इसके तीनों फाउंडर्स की हिस्सेदारी का मूल्य अरबों डॉलर तक पहुंचा दिया।

Cursor के चार युवा फाउंडर्स भी बने अरबपति

इस सूची में अगला बड़ा नाम AI कोडिंग प्लेटफॉर्म Cursor का है। इसे Anysphere कंपनी के तहत विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत 2022 में MIT से पढ़ाई कर चुके चार इंजीनियरों ने की थी।

इन चारों फाउंडर्स के नाम हैं:

Arvid Lunnemark: 25 साल

Sualeh Asif: 25 साल

Aman Sanger: 25 साल

Michael Truell: 26 साल

रिपोर्ट के मुताबिक, चारों के पास कंपनी में लगभग बराबर हिस्सेदारी है और प्रत्येक की अनुमानित संपत्ति 1.3 अरब डॉलर है। इस तरह चारों की कुल हिस्सेदारी का अनुमानित मूल्य 5.2 अरब डॉलर बैठता है। Cursor एक AI आधारित कोड एडिटर है।

इसकी मदद से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड लिखने, उसमें बदलाव करने और गलतियां सुधारने जैसे काम तेजी से कर सकते हैं। AI की मदद से कोड के सुझाव भी मिलते हैं, जिससे डेवलपमेंट का काम आसान हो जाता है। प्रोग्रामर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय होने के बाद Cursor की वैल्यूएशन में भी बड़ा उछाल आया। इसने निजी निवेश बाजार में कई अरब डॉलर की कंपनी के रूप में पहचान बनाई।

टॉप-10 में Lovable और ElevenLabs के फाउंडर्स

युवा AI अरबपतियों की लिस्ट में स्वीडन की कंपनी Lovable के फाउंडर फैबियन हेडिन (Fabian Hedin) भी शामिल हैं। 27 साल के हेडिन की अनुमानित संपत्ति 1.6 अरब डॉलर है। Lovable एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से यूजर्स सामान्य भाषा में निर्देश देकर सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, यानी जिन्हें कोडिंग की ज्यादा जानकारी नहीं है, वे भी AI की मदद से अपने आइडिया को सॉफ्टवेयर में बदल सकते हैं।

वहीं, पोलैंड के 31 वर्षीय पियोट्र डाबकोव्स्की (Piotr Dabkowski) इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। उनकी अनुमानित संपत्ति 1.8 अरब डॉलर बताई गई है। वह AI आधारित ऑडियो और वॉयस टेक्नोलॉजी कंपनी ElevenLabs से जुड़े हैं।

दुनिया के 10 सबसे युवा सेल्फ-मेड AI अरबपति

MobiusPay की नवंबर 2026 की रिपोर्ट में शामिल टॉप-10 नाम और उनकी अनुमानित संपत्ति इस प्रकार है:

नाम उम्र कंपनी अनुमानित संपत्ति Surya Midha 22 साल Mercor $2.2 अरब Brendan Foody 23 साल Mercor $2.2 अरब Adarsh Hiremath 23 साल Mercor $2.2 अरब Arvid Lunnemark 25 साल Cursor $1.3 अरब Sualeh Asif 25 साल Cursor $1.3 अरब Aman Sanger 25 साल Cursor $1.3 अरब Michael Truell 26 साल Cursor $1.3 अरब Fabian Hedin 27 साल Lovable $1.6 अरब Piotr Dabkowski 31 साल ElevenLabs $1.8 अरब

नोट:- ये आंकड़े रिपोर्ट में दिए गए अनुमान हैं। समान उम्र वाले फाउंडर्स को एक ही रैंक पर रखा गया है।

इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है?

AI टेक्नोलॉजी की मांग लगातार बढ़ रही है। बड़ी कंपनियां अपने कारोबार में AI का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। इसके लिए उन्हें बेहतर सॉफ्टवेयर, कोडिंग टूल्स, डेटा प्रोसेसिंग और AI मॉडल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। Mercor, Cursor, Lovable और ElevenLabs जैसी कंपनियां इसी बाजार की अलग-अलग जरूरतों को पूरा कर रही हैं।

इन कंपनियों की खास बात यह है कि इन्होंने बहुत कम समय में ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए, जिनकी मांग दुनियाभर में बढ़ी। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने से इनकी निजी बाजार वैल्यूएशन में भी तेजी आई। इसका सीधा फायदा शुरुआती फाउंडर्स की हिस्सेदारी के अनुमानित मूल्य को हुआ।

अरबपति होने का क्या मतलब?

हालांकि, इन युवा उद्यमियों की संपत्ति के आंकड़े जितने बड़े दिखाई देते हैं, उनकी एक अहम बात समझना जरूरी है। इनकी ज्यादातर संपत्ति कंपनियों में मौजूद शेयरों के अनुमानित मूल्य पर आधारित है। इसका मतलब यह नहीं है कि इनके बैंक खातों में इतनी बड़ी रकम नकद मौजूद है।

MobiusPay के विश्लेषकों के मुताबिक, निजी कंपनियों के शेयरों की कीमत आमतौर पर उनके पिछले फंडिंग राउंड में निवेशकों द्वारा तय की गई वैल्यूएशन के आधार पर आंकी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन 10 अरब डॉलर तय होती है और किसी फाउंडर के पास उसमें 20% हिस्सेदारी है, तो उसकी हिस्सेदारी का अनुमानित मूल्य 2 अरब डॉलर होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फाउंडर अपनी पूरी हिस्सेदारी तुरंत बेचकर 2 अरब डॉलर हासिल कर सकता है।

इसके अलावा निवेशकों को मिलने वाले Preferred Shares और फाउंडर्स के सामान्य शेयरों के अधिकार अलग हो सकते हैं। शेयरों को बेचने पर टैक्स, अन्य शर्तें और स्टॉक ऑप्शंस की लागत भी वास्तविक कमाई को प्रभावित कर सकती है।

Anthropic इसका एक उदाहरण है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के सातों सह-संस्थापकों की अनुमानित संपत्ति करीब 14 अरब डॉलर प्रति व्यक्ति आंकी गई है। लेकिन यह आंकड़ा निवेशकों द्वारा कंपनी में लगाए गए पैसे और उस समय की वैल्यूएशन पर आधारित है। कंपनी के शेयरों की वास्तविक बिक्री से मिलने वाली रकम इससे अलग हो सकती है।