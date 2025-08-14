कुछ घंटों में मिलेगा चेक का पैसा, क्लीयर करने की प्रक्रिया में RBI ने किया बड़ा बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लीयर करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। 4 अक्टूबर, 2025 से चेक का भुगतान अब कुछ ही घंटों में हो जाएगा, जबकि अभी इसमें अधिकतम दो कार्यदिवस तक का समय लगता था।

क्यों लाई जा रही है यह व्यवस्था? RBI का कहना है कि यह कदम चेक क्लीयरिंग की कार्यक्षमता बढ़ाने, भाग लेने वाले बैंकों के लिए भुगतान जोखिम कम करने और सबसे महत्वपूर्ण, ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

कैसे काम करेगी नई प्रणाली इसके लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को बदला जाएगा। अभी CTS में चेकों का बैचों में प्रोसेसिंग होता है। अब इसकी जगह 'वास्तविक भुगतान पर निपटान' (on-realisation-settlement) के साथ सतत क्लीयरिंग (Continuous Clearing) शुरू की जाएगी। इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा:

1. फेज-1 : चार अक्टूबर, 2025 से 2 जनवरी, 2026 तक चेक जमा करने का समय (प्रेजेंटेशन सेशन) सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा।

बैंक अपनी शाखाओं को मिले चेक को तुरंत स्कैन करके इसी समयावधि के दौरान लगातार क्लीयरिंग हाउस भेजेंगे।

जिस बैंक पर चेक खींचा गया है (ड्रॉई बैंक), उसे हर चेक के लिए शाम 7:00 बजे (कन्फर्मेशन सेशन के अंत) तक यह बताना होगा कि वह चेक स्वीकार (पॉजिटिव कन्फर्मेशन) या अस्वीकार (नेगेटिव कन्फर्मेशन) करता है।

अगर कोई बैंक इस समय सीमा तक जवाब नहीं देता, तो उस चेक को स्वीकृत मानकर निपटान (सेटलमेंट) में शामिल कर लिया जाएगा।

2. फेज-2: 3 जनवरी, 2026 से चेक की वैधता समय सीमा (आइटम एक्सपायरी टाइम) T+3 क्लीयर घंटे कर दी जाएगी।

उदाहरण: अगर ड्रॉई बैंक को कोई चेक सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच मिलता है, तो उसे दोपहर 2:00 बजे (11 बजे के बाद 3 घंटे के भीतर) तक अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी देनी होगी।

अगर कोई बैंक निर्धारित 3 घंटे में जवाब नहीं देता, तो उस चेक को स्वीकृत मानकर दोपहर 2:00 बजे के निपटान में शामिल कर लिया जाएगा।

ग्राहक को पैसा कब मिलेगा निपटान पूरा होने के बाद, क्लीयरिंग हाउस पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फर्मेशन की जानकारी जिस बैंक ने चेक जमा कराया था (प्रेजेंटिंग बैंक) को भेजेगा। प्रेजेंटिंग बैंक को इस जानकारी को प्रोसेस करके ग्राहक के खाते में पेमेंट सफल निपटान के 1 घंटे के भीतर ही कर देना होगा ।