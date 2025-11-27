4 जरूरी काम निपटाने के लिए आपके पास केवल 4 दिन बचे, 30 नवंबर है लास्ट डेट

संक्षेप: 30 नवंबर तक पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करना है, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस से यूपीएस में जाने का मौका है, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को केवाईसी जरूरी अपडेट करना है। परेशानी से बचने के लिए समय-सीमा खत्म होने से पहले ही इन कामों को पूरा कर लें।

नवंबर का महीना खत्म होने में केवल चार दिन बचे हैं। इन चार दिनों के बाद कई बैंक से जुड़े जरूरी कामों की समय-सीमा भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद ग्राहक बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, साथ ही पेंशनभोगियों की पेंशन भी अटक जाएगी। इन चार दिनों में पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करना है, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस से यूपीएस में जाने का मौका है, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को केवाईसी जरूरी अपडेट करना है। परेशानी से बचने के लिए समय-सीमा खत्म होने से पहले ही इन कामों को पूरा कर लें।

पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र जमा करें देश भर के सभी पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है। इस बार भी 30 नवंबर 2025 आखिरी तारीख है। अगर इस प्रमाणपत्र को जमा नहीं करेंगे तो दिसंबर से पेंशन रुक जाएगी। बाद में इसे जमा कराने पर पेंशन फिर से शुरू हो पाएगी। इस प्रमाणपत्र को घर बैठे भी जमा किया जा सकता है। जीवन प्रमाण ऐप, डोरस्टेप बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस या बैंक में बायोमेट्रिक से आसानी से बन जाता है।

एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस से नई एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस में जाने का मौका 30 नवंबर 2025 तक है। पहले यह तारीख 30 जून और फिर 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने इसे एक बार फिर बढ़ाया था। अब यह आखिरी मौका हो सकता है। सरकार यूपीएस में ज्यादा सुरक्षित पेंशन और टैक्स बचत का लाभ दे रही है।

केवाईसी अपडेट करें पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को चेतावनी दी है कि जिन खातों का केवाईसी 30 सितंबर 2025 तक होना था, उन्हें 30 नवंबर 2025 तक अपडेट कराना जरूरी है। ऐसा न करने वाले ग्राहक खाते से लेन-देन नहीं कर पाएंगे। इसे अपडेट करना बहुत आसान है। आप यह काम ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, रजिस्टर्ड ईमेल, पोस्ट, व्हाट्सऐप, एसएमएस या किसी भी शाखा में जाकर कर सकते हैं।