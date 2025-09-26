घर बैठे बदल सकते हैं आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जानें कब मिल रही सुविधा
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलने के लिए आने वाले दिनों में आपको कहीं (आधार केंद्र) जाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण फेस अथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे ही मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा देने जा रहा है, जो नवंबर या दिसंबर से शुरू हो जाएगी।
यह सुविधा यूआईडीएआइई द्वारा ऐप के जरिए मुहैया कराई जाएगी, जिसमें मोबाइल नंबर बदलने वाले व्यक्ति को अपना आधार नंबर डालकर मोबाइल कैमरे के सामने फेस अथेंटिकेशन कराना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर बदला जा है, आधार उसी के नाम पर जारी हुआ है।
मौजूदा समय यूआईडीएआई द्वारा कई तरह की सुविधा आधार कार्ड धारकों को घर बैठे मुहैया काई जा रही है, जिसमें उन्हें आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होती है।
माई आधार पोर्टल और एम आधार ऐप पर हो सकेगा बदलाव
माई आधार पोर्टल और एम आधार ऐप के जरिए घर बैठे ही लोग अपना पता बदल सकते हैं और आधार से जुड़ा कागजात अपडेट करा सकते हैं। कागजात अपडेट करने की प्रक्रिया को निशुल्क रखा गया है जबकि पता बदलने के लिए एक निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होता है।
इसके साथ ही, आधार का प्लास्टिक कार्ड भी 50 रुपया का शुल्क देकर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं लेकिन अब यूआईडीएआई मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा को भी घर बैठे देने की दिशा में काम कर रही है।
सुविधा उपलब्ध होने से लोगों के लिए रास्ता खुला
यूआईडीएआई द्वारा कई सेवाओं के लिए फेस अथेंटिकेशन की सुविधा को शुरू किया गया है। इससे अब ऑनलाइन फेस प्रमाणित होने पर मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा भी घर बैठे दिए जाने का रास्ता साफ होने जा रहा है।
बताया जा रहा है कि यूआईडीएआई के स्तर पर यह सुविधा ऐप के जरिए मिलेगी, जिसको लेकर काम चल रहा है। इस सुविधा के शुरू होने से लाखों लोगों को लाभ होगा क्योंकि मौजूदा वक्त में काफी मामले मोबाइल नंबर बदलने के हैं, जिनके लिए लोगों को आधार केंद्र के चक्कर काटने पड़ते हैं।
अभी तक मोबाइल नंबर बदलने के लिए केंद्र जाना जरूरी
आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर को बदलवाने के लिए मौजूदा वक्त में आधार केंद्र जाना जरूरी है। जहां पर मोबाइल नंबर बदलने से पहले संबंधित व्यक्ति के बायोमेट्रिक डेटा यानी फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, जिससे यह सत्यापन एवं सुनिश्चित किया जाता है कि मोबाइल नंबर बदलने वाला व्यक्ति वही है, जिसके नाम पर आधार नंबर जारी हुआ है।
यह सुनिश्चित होने के बाद मोबाइल नंबर बदलने की अनुमति दी जाती है। दरअसल मोबाइल नंबर अगर कोई गलत व्यक्ति बदल लेता है तो उससे आधार से जुड़ा सारा नियंत्रण गलत व्यक्ति के पास चला जाएगा, जिससे बैंकिंग से लेकर अन्य तरह की धोखाधड़ी होने की खतरा हो सकता है। इसलिए व्यक्ति की पुष्टि करने के लिए आधार केंद्र पर आकर बोयोमेट्रिक डेटा देना जरूरी होता है।