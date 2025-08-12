3 मार्केट एक्सपर्ट्स की पसंद के इन 8 इंट्राडे शेयर पर आज लगा सकते हैं दांव

Intraday Stocks to Buy: शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमीत बगाड़िया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक शिजू कूथुपलक्कल ने आज के लिए 8 इंट्राडे शेयरों की सिफारिश की है।

Intraday Stocks to Buy: शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमीत बगाड़िया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक शिजू कूथुपलक्कल ने आज के लिए 8 इंट्राडे शेयरों की सिफारिश की है। इनमें हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, सिर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, स्विगी लिमिटेड और एलटी फूड्स लिमिटेड शामिल हैं।

सुमीत बगड़िया के इंट्राडे स्टॉक्स क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन Craftsman Automation का शेयर आज ₹6,859 के स्तर पर कारोबार कर रहा है और पिछले कुछ महीनों से लगातार तेजी दिखा रहा है। यह लगातार ऊंचे स्तर बना रहा है, जो निवेशकों की दिलचस्पी को दर्शाता है। तकनीकी चार्ट में "राउंडिंग बॉटम" पैटर्न बना है, जो संकेत देता है कि यह और ऊपर जा सकता है। विश्लेषक सुमीत बगड़िया के अनुसार, अगर यह शेयर अपने ऑल-टाइम हाई ₹7,121 को पार करता है, तो खरीदारी और बढ़ सकती है। उन्होंने खरीदने का टारगेट ₹7,300 और स्टॉप लॉस ₹6,615 सुझाया है।

हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बगड़िया ने एचसीजी को लगभग 651.55 रुपये में खरीदने की सलाह दी है। 700 रुपये के लक्ष्य मूल्य के लिए स्टॉप लॉस को 630 रुपये पर रखें। ब्रेकआउट ऊपर की गति की निरंतरता की पुष्टि करता है, लेकिन अब यह 663.8 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है और इस महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर का ब्रेकआउट नए सिरे से खरीद ब्याज और आगे की ओर संभावित 2 को ट्रिगर कर सकता है।

गणेश डोंगरे के शेयर मैक्स हेल्थकेयर Max Healthcare का शेयर ₹1,263 पर है और ₹1,243 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। पिछले कुछ सत्रों में इसने इस सपोर्ट से वापसी की है, जो तेजी का संकेत है। विश्लेषक गणेश डोंगरे का मानना है कि यह अगले कुछ दिनों में ₹1,293 तक पहुंच सकता है। कंपनी के 13 अगस्त को नतीजे आने वाले हैं, जो कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। निवेशकों के लिए स्टॉप लॉस ₹1,243 रखना सुरक्षित रहेगा।

एसबीआई कार्ड्स SBI Cards का शेयर ₹796 के स्तर पर है और ₹785 के सपोर्ट पर मजबूती दिखा रहा है। तकनीकी संकेत बताते हैं कि यह ₹815 तक की छलांग लगा सकता है। गणेश डोंगरे की सलाह है कि मौजूदा कीमतों पर खरीदारी करें और स्टॉप लॉस ₹785 पर सेट करें। अगर यह प्रतिरोध स्तरों को तोड़ता है, तो और तेजी आ सकती है।

Jubilant FoodWorks Jubilant FoodWorks (Domino's Pizza इंडिया) का शेयर ₹629 पर कारोबार कर रहा है और ₹615 के सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह ₹665 तक पहुंच सकता है। स्टॉप लॉस ₹615 रखकर खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है। कंपनी के नतीजे और बाजार में फूड सेक्टर की मांग इसकी कीमतों को आगे बढ़ा सकती है।

शिजू कूथुपालक्कल के शेर Syrma SGS Syrma SGS टेक्नोलॉजी का शेयर ₹718 पर है और हाल में ₹685 के सपोर्ट से तेजी दिखाई है। तकनीकी संकेतक RSI ने सकारात्मक रुझान दिखाया है, जो आगे और बढ़त का संकेत है। विश्लेषक शिजू कूथुपालक्कल का लक्ष्य ₹755 है, जबकि स्टॉप लॉस ₹700 पर रखा गया है। वॉल्यूम बढ़ने से इसकी गति और तेज हो सकती है।

स्विगी Swiggy का शेयर ₹400 के स्तर पर है और ₹384 (50-दिन की मूविंग एवरेज) के सपोर्ट से मजबूती दिखा रहा है। RSI संकेतक "बाय" सिग्नल दे रहा है, जो खरीदारी का अवसर बताता है। शिजू कूथुपालक्कल का लक्ष्य ₹424 है और स्टॉप लॉस ₹388 पर सेट किया जा सकता है। फूड डिलीवरी सेक्टर में बढ़ती मांग इसकी कीमतों को सपोर्ट करेगी।

एलटी फूड्स LT Foods का शेयर ₹467 पर है और हाल में ₹440 के सपोर्ट से काफी तेजी दिखाई है। यह 50-दिन की मूविंग एवरेज (₹465) को पार कर चुका है, जो तेजी को मजबूत करता है। RSI संकेतक "बाय" पर है और लक्ष्य ₹490 तय किया गया है। स्टॉप लॉस ₹456 पर रखकर निवेशक इसका फायदा उठा सकते हैं। कंपनी के एक्सपोर्ट्स और ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स की मांग इसे आगे बढ़ाएगी।