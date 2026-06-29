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Jobs: ब्रेकअप कराने की भी मिल रही नौकरी, सैलरी ₹2.8 लाख महीना, जानें कहां है वैकेंसी

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • चीफ ब्रेकअप ऑफिसर के पद पर बैठने वाले व्यक्ति का काम उन लोगों की तरफ से उनके पार्टनर को फोन करना या बात करना होगा, जो अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं
  • योग्यता के तौर पर उम्मीदवार के पास भावनात्मक समझ, कम्युनिकेशन स्किल और मॉडर्न डेटिंग की अच्छी समझ होनी जरूरी है
Jobs: ब्रेकअप कराने की भी मिल रही नौकरी, सैलरी ₹2.8 लाख महीना, जानें कहां है वैकेंसी

खबर वॉशिंगटन से है। अब दूसरों का ब्रेकअप कराना आधिकारिक नौकरी बन चुका है। अमेरिका की ग्लोबल डेटिंग प्लेटफॉर्म कंपनी ने चीफ ब्रेकअप ऑफिसर पद की वैकेंसी निकाली है। इस नौकरी के लिए चुने गए व्यक्ति को हर महीने 2.8 लाख रुपये (3 हजार डॉलर) की सैलरी दी जाएगी। बता दें, रणबीर कपूर अपनी फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' में लोगों के ब्रेकअप कराने का बिजनेस चलाते नजर आए थे।

कंपनी के मुताबिक, इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का काम उन लोगों की तरफ से उनके पार्टनर को फोन करना या बात करना होगा, जो अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। योग्यता के तौर पर उम्मीदवार के पास भावनात्मक समझ, कम्युनिकेशन स्किल और मॉडर्न डेटिंग की अच्छी समझ होनी जरूरी है।

वहीं अगर उम्मीदवार का खुद का कम से कम तीन बार ब्रेकअप हो चुका है, तो उसे इस नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। इस बीच, नौकरी की खबर वायरल होते ही सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग जहां इसे अतिरिक्त आय का जरिया मान रहे हैं, वहीं रिलेशनशिप विशेषज्ञ ने इस नए ट्रेंड पर गंभीर चिंता जताई है।

क्यों पड़ी जरूरत

कंपनी का कहना है कि आज के डिजिटल युग में बातचीत पूरी तरह खत्म हो रही है। डेटिंग साइट के एक सर्वे के मुताबिक, 84 फीसदी जेन-जी और मिलेनियल्स अपने रिश्ते के अंत में बिना बताए अचानक बातचीत बंद कर देना या गायब हो जाना का शिकार होते हैं। यह नौकरी उन लोगों को स्पष्टता देने के लिए है जिन्हें अचानक छोड़ दिया जाता है।

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वाइस से बात करते हुए प्लेटफॉर्म की इन-हाउस डेटिंग एक्सपर्ट जेमी ब्रॉनस्टीन ने समझाया कि चीफ ब्रेकअप ऑफिसर (सीबीओ) की भूमिका सामने वाले को क्लोजर दिलाने में मदद करना है, बजाय इसके कि उसे हमेशा के लिए खामोशी के अधूरेपन में छोड़ दिया जाए। हालांकि वह मानती हैं कि यह बातचीत सीधे होना अधिक सम्मानजनक और आदर्श है, लेकिन उनका मानना है कि चुप्पी उससे भी बुरी होती है।

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नई नौकरी, दो बड़े संकेत

यह नई नौकरी सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह दो चीजों की ओर इशारा करती है, दूसरी आमदनी की बढ़ती मांग और संवाद की धीमी मौत। पैसों वाली बातचीत हम किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल, हम संवाद वाली बात पर ध्यान देते हैं।

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क्या रिश्ता तोड़ने का काम आउटसोर्स किया जा सकता है?

ब्रेकअप एक गहरा मानवीय अनुभव है। यह सिर्फ इतना बता देने भर की बात नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया, हालाँकि यह उसका एक बड़ा हिस्सा है। और अगर इसे भी अब सुव्यवस्थित करने की जरूरत पड़ रही है, तो यह चिंता की बात है।

इनपुट: एजेंसी

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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