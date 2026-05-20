UPI के जरिए बहुत जल्द अपने पीएफ खाते से निकाल सकते हैं पैसा, स्कीम की टेस्टिंग पूरी
EPFO Updates: श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत ईपीएफ के एक निश्चित हिस्से पर रोक रहेगी और एक बड़ा हिस्सा यूपीआई का उपयोग करके उनके बैंक खाते के माध्यम से निकाला जा सकेगा।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर जल्द ही यूपीआई के जरिए अपने पीएफ खाते से रकम निकाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि यूपीआई भुगतान गेटवे के जरिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसा निकालने के लिए परीक्षण का काम पूरा हो चुका है।
इस सुविधा के तहत निकाली गया फंड सीधे सदस्य के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। वर्तमान में, ईपीएफओ मेंबर को अपने ईपीएफ अकाउंट तक पहुंचने और निकासी दावों के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है।
श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत ईपीएफ के एक निश्चित हिस्से पर रोक रहेगी और एक बड़ा हिस्सा यूपीआई का उपयोग करके उनके बैंक खाते के माध्यम से निकाला जा सकेगा। सदस्य अपने लिंक किए गए बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए उपलब्ध पात्र ईपीएफ राशि देख सकेंगे।
कैसे करेगा काम
वे अपने बैंक खातों में सुरक्षित रूप से फंड ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजैक्शन पूरा करने को लिंक किए गए यूपीआई पिन का उपयोग कर सकेंगे। एक बार बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित हो जाने के बाद, सदस्य एटीएम से निकासी समेत अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग कर कते हैं।
व्हाट्सऐप सेवा सभी भाषाओं में उपलब्ध होगी
मंत्री ने यह भी बताया कि ईपीएफओ बहुत जल्द वाट्सएप के जरिये भी सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके लिए एक वाट्सअप नंबर सदस्यों को दिया जाएगा जिस पर वह अपने खाते की जानकारी ले सकेंगे।
ईपीएफओ इस सेवा को केवल अंग्रेजी तक सीमित नहीं रखेगा। अलग-अलग राज्यों के कर्मचारियों को उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी और सहायता मिलेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। ईपीएफओ ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि केवल आधिकारिक और सत्यापित व्हाट्सऐप खाते पर ही भरोसा करें।
एआई आधारित चैटबॉट 24 घंटे करेगा काम
इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत इसका एआई आधारित चैटबॉट होगा। यह चैटबॉट 24 घंटे और सातों दिन सक्रिय रहेगा। कर्मचारी पीएफ ट्रांसफर, लंबित दावे, प्रोफाइल अपडेट, नाम या जन्मतिथि में गलती जैसी समस्याओं को लेकर सीधे चैटबॉट से मदद ले सकेंगे। कई मामलों में शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति जानने की सुविधा भी मिलेगी।
ऐसी होगी व्हाट्सऐप सर्विस
● सदस्य को व्हाट्सऐप पर ईपीएफओ को सहायता के लिए मैसेज भेजना होगा
● ईपीएफओ सत्यापित करेगा कि संदेश यूएएन से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आया है
● सत्यापन के बाद सदस् को स्थानीय भाषा में सेवा विकल्प दिए जाएंगे
● सदस्य सेवा चुनकर ब्योरा दाखिल करेगा या या सवालों के जवाब देगा
ईपीएफओ ने हजारों लंबित मामले निपटाए
ईपीएफओं ने विवादों के निपटारे के लिए निधि आपके निकट योजना को मिशन मोड में शुरू किया है, जिसके तहत हजारों लंबित मामलों का निपटारा किया गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि यह योजना बेहद सफल साबित हो रही है जिसके कारण लंबित मामलों में तेजी से कमी आने लगी है।
1 अप्रैल 2024 को उपभोक्ता अदालतों में ईपीएफओ के लंबित मामले 4936 थे जो 31 मार्च 2026 को घटकर 2646 रह गए हैं। इस प्रकार कुल लंबित मामले 31036 से घटकर अबु 27639 रह गए हैं। इन्हें भी तेजी से निपटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें