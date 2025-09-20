you can start from 250 rs to secure daughter future interest from government in sukanya samriddhi yojana ₹250 की बचत से बन जाएगी बिटिया की किस्मत, सरकार से 8.2% ब्याज का भी तोहफा, Business Hindi News - Hindustan
₹250 की बचत से बन जाएगी बिटिया की किस्मत, सरकार से 8.2% ब्याज का भी तोहफा

आप न्यूनतम 250 रुपये से योजना में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। कुल वार्षिक जमा सीमा 1,50,000 रुपये तक सीमित है। इस योजना में सरकार 8.2% ब्याज देती है। अभिभावक बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक इस योजना के तहत खाता खोल सकते हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 03:29 PM
Sukanya samriddhi yojana: अगर आप अपनी बिटिया के सिक्योर फ्यूचर की चाहत रखते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आप सिर्फ 250 रुपये से भी बिटिया के फ्यूचर को सिक्योर करने की शुरुआत कर सकते हैं। दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने करीब 10 साल पहले 10 साल तक की बच्चियों के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की थी जिसमें आप 250 रुपये के निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। इस योजना में सरकार 8.2% ब्याज देती है।

योजना के बारे में

अभिभावक बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक इस योजना के तहत खाता खोल सकते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए केवल एक खाता खोलने की अनुमति है। माता-पिता अपने प्रत्येक बच्चे के लिए अधिकतम दो खाते खोल सकते हैं। हालांकि, जुड़वां या तीन बच्चे होने की स्थिति में अधिक खाते खोलने की छूट है। खाते को भारत में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है।

जरूरी डॉक्युमेंट

योजना के तहत खाता खोलने की चाहत रखते हैं तो बालिका का जन्म प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण जरूरी है। ये डॉक्युमेंट आरबीआई केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार होने अनिवार्य हैं।

जमा रकम

आप न्यूनतम 250 रुपये से योजना में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। कुल वार्षिक जमा सीमा 1,50,000 रुपये तक सीमित है। अगर आप इससे अतिरिक्त राशि जमा करते हैं तो ब्याज नहीं मिलेगा और उसे वापस कर दिया जाएगा। बता दें कि खाता खोलने की तारीख से पंद्रह साल तक की अवधि के लिए रकम जमा की जा सकती है। अभिभावक द्वारा खाते का तब तक प्रबंधन किया जाता है, जब तक कि बालिका अठारह वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाती। 18 वर्ष पर खाताधारक स्वयं आवश्यक दस्तावेज जमा करके खाते का नियंत्रण ले सकती है।

