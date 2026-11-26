मुख्य बातें

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, EPFO दिसंबर 2026 के अंत तक UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यूपीआई के जरिए PF निकालने के लिए कम से कम ₹1000 की शुरुआती सीमा तय की जा सकती है। इसका मकसद छोटी-छोटी रकम निकालने के लिए बार-बार क्लेम करने की प्रक्रिया को कम करना है।

खत्म हो गई हैं दिक्कतें बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस सुविधा के लिए तकनीक तैयार है और अलग-अलग यूजर ग्रुप्स के बीच इसके दो राउंड की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। ट्रायल के दौरान सामने आई कमियों को भी ठीक कर लिया गया है। हालांकि, EPFO ​​के नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म 'सेंट्रलाइज्ड IT-इनेबल्ड सिस्टम 2.0' (CITES 2.0) पर माइग्रेशन के दौरान कुछ तकनीकी दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। इस सुविधा को लॉन्च करने से पहले इन दिक्कतों को दूर किया जा रहा है।

कब शुरू हुई थी चर्चा EPFO में UPI आधारित निकासी की योजना पर आधिकारिक रूप से 28 मार्च 2025 को चर्चा हुई थी। उस दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की एग्जीक्यूटिव कमेटी की 113वीं बैठक में इस पहल की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इसके बाद 29 मार्च 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी थी।

इस परियोजना के लिए EPFO के टेक्नोलॉजी पार्टनर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) को जरूरी तकनीकी सिस्टम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके तहत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) विकसित करने और भारतीय स्टेट बैंक (SBI), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ सिस्टम को जोड़ने पर काम किया गया।

इसके बाद, 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित CBT की बैठक में बोर्ड ने 'EPFO 3.0' के तहत एक व्यापक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज और ऑटोमैटिक बनाना, तुरंत पैसे निकालने की सुविधा देना और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाना है।