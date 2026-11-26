PF खाते से पैसे निकालने के लिए UPI का इस्तेमाल, दिसंबर में खत्म होगा इंतजार
मुख्य बातें
- जल्द ही पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया और क्लेम सेटलमेंट का इंतजार खत्म हो सकता है
- EPFO दिसंबर के अंत तक UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, EPFO दिसंबर 2026 के अंत तक UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यूपीआई के जरिए PF निकालने के लिए कम से कम ₹1000 की शुरुआती सीमा तय की जा सकती है। इसका मकसद छोटी-छोटी रकम निकालने के लिए बार-बार क्लेम करने की प्रक्रिया को कम करना है।
खत्म हो गई हैं दिक्कतें
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस सुविधा के लिए तकनीक तैयार है और अलग-अलग यूजर ग्रुप्स के बीच इसके दो राउंड की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। ट्रायल के दौरान सामने आई कमियों को भी ठीक कर लिया गया है। हालांकि, EPFO के नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म 'सेंट्रलाइज्ड IT-इनेबल्ड सिस्टम 2.0' (CITES 2.0) पर माइग्रेशन के दौरान कुछ तकनीकी दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। इस सुविधा को लॉन्च करने से पहले इन दिक्कतों को दूर किया जा रहा है।
कब शुरू हुई थी चर्चा
EPFO में UPI आधारित निकासी की योजना पर आधिकारिक रूप से 28 मार्च 2025 को चर्चा हुई थी। उस दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की एग्जीक्यूटिव कमेटी की 113वीं बैठक में इस पहल की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इसके बाद 29 मार्च 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी थी।
इस परियोजना के लिए EPFO के टेक्नोलॉजी पार्टनर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) को जरूरी तकनीकी सिस्टम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके तहत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) विकसित करने और भारतीय स्टेट बैंक (SBI), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ सिस्टम को जोड़ने पर काम किया गया।
इसके बाद, 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित CBT की बैठक में बोर्ड ने 'EPFO 3.0' के तहत एक व्यापक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज और ऑटोमैटिक बनाना, तुरंत पैसे निकालने की सुविधा देना और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाना है।
BHIM ऐप से कैसे निकाल सकेंगे PF का पैसा?
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पीएफ सदस्य UPI के माध्यम से अपने बैंक खाते में निकासी की मंजूर रकम प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए BHIM ऐप का इस्तेमाल किया जा सकेगा। UPI से पीएफ निकासी की सुविधा शुरू होने से पहले EPFO एक अहम नियम पर विचार कर रहा है। इसके तहत शुरुआती दौर में न्यूनतम ट्रांजैक्शन लिमिट 1,000 रुपये रखी जा सकती है। इसका मतलब है कि सदस्य अगर 1,000 रुपये से कम की रकम निकालना चाहते हैं तो उन्हें UPI आधारित सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। EPFO का लक्ष्य दिसंबर 2026 के अंत तक UPI आधारित PF निकासी सुविधा शुरू करना है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें