Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

योगीजी का IPO प्लान, 270 करोड़ रुपये के होंगे फ्रेश शेयर

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • फ्लैट स्टील प्रोसेसिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी 'योगीजी डिजी लिमिटेड' ने IPO लॉन्च करने की तैयारी कर ली है
  • इस IPO में 270 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे
योगीजी का IPO प्लान, 270 करोड़ रुपये के होंगे फ्रेश शेयर

Yogiji Digi IPO: आईपीओ मार्केट में एक और कंपनी छलांग लगाने जा रही है। दरअसल, फ्लैट स्टील प्रोसेसिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी 'योगीजी डिजी लिमिटेड' ने IPO लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कंपनी ने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास शुरुआती कागजात जमा किए हैं। कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मुताबिक, इस IPO में 270 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रमोटरों और मौजूदा शेयरधारकों की ओर से 71.71 लाख तक इक्विटी शेयरों की बिक्री (OFS) की जाएगी।

कौन-कौन बेच रहा हिस्सेदारी?

ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर नवनीत सिंह, समीर बंसल और सतीश कुमार त्रिपाठी अपने शेयर बेचेंगे। इसके अलावा, प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी नवनीत गिल (HUF) और समीर बंसल HUF और इन्वेस्टर गुप्ता फैमिली एंटरप्राइजेज, कॉइनमेन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, अनुभव गुप्ता इन्वेस्टमेंट्स और अनुभव गुप्ता वेंचर्स की हिस्सेदारी की बिक्री भी शामिल है।

क्या होगा पैसे का?

आईपीओ में कंपनी को सिर्फ नए शेयरों से पैसे मिलेंगे। ऑफर फॉर सेल की बिक्री का हिस्सा प्रमोटर को मिलेगा। ऐसे में नए शेयर से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, कुछ बकाया कर्ज का समय से पहले या सामान्य भुगतान करने और सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए करेगी।

ये भी पढ़ें:हर LPG गैस सिलेंडर पर ₹500 वापस! इन ग्राहकों के लिए है तोहफा

फरीदाबाद की यह कंपनी 39 करोड़ रुपये तक का प्री-IPO प्लेसमेंट भी कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो प्री-IPO प्लेसमेंट से जुटाई गई रकम को फ्रेश इश्यू के साइज से घटा दिया जाएगा। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज और सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं जबकि बिगशेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है।

कंपनी के बारे में

योगीजी डिजी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कोल्ड रोलिंग मिल्स, एनीलिंग और पिक्लिंग लाइन्स, एसिड रीजेनरेशन प्लांट्स, मेटल कोटिंग लाइन्स, कलर कोटिंग लाइन्स, स्किन पास मिल्स, सहायक लाइन्स, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स, रेवैम्प और रेट्रोफिटिंग, और इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:सेना के टैंक से ट्रेनिंग तक… रक्षा मंत्रालय ने दिया ऑर्डर और झूम उठा यह शेयर
ये भी पढ़ें:68% तक बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट

कंपनी ने हाल के वर्षों में अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। FY26 में इसका प्रॉफिट पिछले साल के 28 करोड़ रुपये से 44.2 प्रतिशत बढ़कर 40.4 करोड़ रुपये हो गया। इसी दौरान रेवेन्यू 30.5 प्रतिशत बढ़कर 479.7 करोड़ रुपये से 626.1 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

फ्लैट स्टील की कितनी डिमांड?

योगीजी डिजी के आईपीओ ड्राफ्ट पेपर्स में CRISIL की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं। इसके अनुसार, भारत में घरेलू फ्लैट स्टील की मांग FY20 और FY26 के बीच 7.88% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ी। इसी दौरान देश में फ्लैट स्टील का प्रोडक्शन 6.97% की CAGR से बढ़ा। यह FY20 में 4.99 करोड़ टन था जो FY26 में 7.47 करोड़ टन पर पहुंच गया है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।