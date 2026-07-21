योगीजी का IPO प्लान, 270 करोड़ रुपये के होंगे फ्रेश शेयर
मुख्य बातें
- फ्लैट स्टील प्रोसेसिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी 'योगीजी डिजी लिमिटेड' ने IPO लॉन्च करने की तैयारी कर ली है
- इस IPO में 270 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे
Yogiji Digi IPO: आईपीओ मार्केट में एक और कंपनी छलांग लगाने जा रही है। दरअसल, फ्लैट स्टील प्रोसेसिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी 'योगीजी डिजी लिमिटेड' ने IPO लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कंपनी ने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास शुरुआती कागजात जमा किए हैं। कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मुताबिक, इस IPO में 270 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रमोटरों और मौजूदा शेयरधारकों की ओर से 71.71 लाख तक इक्विटी शेयरों की बिक्री (OFS) की जाएगी।
कौन-कौन बेच रहा हिस्सेदारी?
ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर नवनीत सिंह, समीर बंसल और सतीश कुमार त्रिपाठी अपने शेयर बेचेंगे। इसके अलावा, प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी नवनीत गिल (HUF) और समीर बंसल HUF और इन्वेस्टर गुप्ता फैमिली एंटरप्राइजेज, कॉइनमेन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, अनुभव गुप्ता इन्वेस्टमेंट्स और अनुभव गुप्ता वेंचर्स की हिस्सेदारी की बिक्री भी शामिल है।
क्या होगा पैसे का?
आईपीओ में कंपनी को सिर्फ नए शेयरों से पैसे मिलेंगे। ऑफर फॉर सेल की बिक्री का हिस्सा प्रमोटर को मिलेगा। ऐसे में नए शेयर से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, कुछ बकाया कर्ज का समय से पहले या सामान्य भुगतान करने और सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए करेगी।
फरीदाबाद की यह कंपनी 39 करोड़ रुपये तक का प्री-IPO प्लेसमेंट भी कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो प्री-IPO प्लेसमेंट से जुटाई गई रकम को फ्रेश इश्यू के साइज से घटा दिया जाएगा। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज और सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं जबकि बिगशेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है।
कंपनी के बारे में
योगीजी डिजी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कोल्ड रोलिंग मिल्स, एनीलिंग और पिक्लिंग लाइन्स, एसिड रीजेनरेशन प्लांट्स, मेटल कोटिंग लाइन्स, कलर कोटिंग लाइन्स, स्किन पास मिल्स, सहायक लाइन्स, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स, रेवैम्प और रेट्रोफिटिंग, और इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस शामिल हैं।
कंपनी ने हाल के वर्षों में अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। FY26 में इसका प्रॉफिट पिछले साल के 28 करोड़ रुपये से 44.2 प्रतिशत बढ़कर 40.4 करोड़ रुपये हो गया। इसी दौरान रेवेन्यू 30.5 प्रतिशत बढ़कर 479.7 करोड़ रुपये से 626.1 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
फ्लैट स्टील की कितनी डिमांड?
योगीजी डिजी के आईपीओ ड्राफ्ट पेपर्स में CRISIL की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं। इसके अनुसार, भारत में घरेलू फ्लैट स्टील की मांग FY20 और FY26 के बीच 7.88% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ी। इसी दौरान देश में फ्लैट स्टील का प्रोडक्शन 6.97% की CAGR से बढ़ा। यह FY20 में 4.99 करोड़ टन था जो FY26 में 7.47 करोड़ टन पर पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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