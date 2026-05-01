काम की बात: ₹10 लाख का लोन बिना ब्याज के देने जा रही योगी सरकार, कैसे करें अप्लाई?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अब योगी सरकार युवाओं को 1000000 रुपये का लोन, वह भी बिना ब्याज के देने जा रही है। इस योजना की शर्तें क्या हैं और इसके लिए कहां और कैसे अप्लाई करें? यहां जानें सबकुछ।
1 मई 2026 को योगी सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अब 18 साल के युवा भी 10 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त लोन प्राप्त कर सकेंगे। योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹1,000 करोड़ रखे गए हैं।
इस योजना के तहत अभी कितना मिल रहा है लोन
अभी इस योजना में 5 लाख का लोन और एज लिमिट 21 से 40 है। सरकार का प्रस्ताव है कि न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष ही रहेगी। साथ ही लोन लिमिट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की तैयारी है। दूसरे चरण में युवा उद्यमी अब 7.5 लाख रुपये के बजाय 15 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त लोन प्राप्त कर सकेंगे।
पात्रता की शर्तें
आयु सीमा：अब 18 से 40 वर्ष (प्रस्तावित)
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता：8वीं पास
निवास：उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी
विशेष प्राथमिकता：इंटरमीडिएट (12वीं) पास और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) के तहत प्रशिक्षित प्रतिभागियों को दी जाएगी।
मार्जिन मनी सब्सिडी: आवेदकों को प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक हिस्सा मार्जिन मनी के तौर पर जमा कराना होता है। इसमें सरकार 10% तक की सब्सिडी (अधिकतम ₹50,000) प्रदान करती है।
· सामान्य वर्ग：15% मार्जिन मनी
· ओबीसी：12.5%
· एससी/एसटी/दिव्यांग：10%
यह स्कीम दो चरणों में काम करती है
पहला चरण：5 लाख रुपये तक का लोन, 6 महीने की मोरेटोरियम अवधि, फिर 4 साल में चुकाना होता है।
दूसरा चरण：पहला लोन चुकाने पर मिलता है, 50% ब्याज सब्सिडी और ₹15 लाख तक का लोन।
अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स: आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शैक्षिक प्रमाण पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कैसे करें अप्लाई
स्टेप-1: सबसे पहले https://msme.cmyuva.org.in/home पोर्टल पर जाएं। यहां बाईं तरफ एक फार्म होगा जिसके सबसे ऊपर लिखा होगा "यदि व्यवसाय शुरू करना चाहते है, तो हमें बतायें? "
स्टेप-2: इसके नीचे Mobile Number वाले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें।
स्टेप-3: Full Name वाले बॉक्स में अपना पूरा नाम लिखें।
स्टेप-4: अभी यहां एज 21-40 दिखा रहा है। यहां अपनी उम्र डालें और जेंडर सेलेक्ट करें। इसके बाद शहरों की लिस्ट से अपना शहर चुनें।
स्टेप-5: जिस सेक्टर में बिजनेस डालना चाहते हैं, उस सेक्टर को चुनें। इसके बात इंडस्ट्री चुनें। फिर सबमिट कर दें।
योजना की सफलता की कहानी: वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,86,092 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,38,304 युवाओं को लोन दिया जा चुका है। 10,000 से अधिक इनोवेटिव वेंचर स्थापित किए जा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें