Yes bank, वेदांता, सिप्ला तक, Q2 में LIC ने किन कंपनियों के शेयरों को बेचा और खरीदा, देखें लिस्ट

सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी (Life Insurance Corporation of India) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान कई कंपनियों के शेयरों को बेचा और खरीदा है।primeinfobase.com के डाटा के अनुसार इन कंपनियों का औसतन शेयर प्राइस इस पीरियड में 1.14 प्रतिशत घटा है। बता दें, एलआईसी की होल्डिंग कंपनियों ने सितंबर तिमाही के दौरान 16.76 प्रतिशत का नुकसान सहा है। 30 सितंबर तक के डाटा के अनुसार एलआईसी की हिस्सेदारी की वैल्यू 16.11 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

दूसरी तिमाही में एलआईसी ने किन कंपनियों के शेयरों को बेचा? सितंबर क्वार्टर में एलआईसी की हिस्सेदारी जिन कंपनियों में 1 प्रतिशत कम हुई है उसमें एनएमडीसी, कोपोर्ज, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज और आयशर मोटर्स है। जून तिमाही के दौरान एनएमडीसी में एलआईसी की हिस्सेदारी 5.53 प्रतिशत, कोफोर्ज में 5.28 प्रतिशत और आयशर मोटर्स में 1.90 प्रतिशत और अपोलो हॉस्पिटल्स में 1.90 प्रतिशत थी। डालमिया भारत में बीमा कंपनी की हिस्सेदारी 4.69 प्रतिशत से घटकर 3.21 प्रतिशत हो गई है।

इसके अलावा एफएमसीजी स्टॉक मारिको, बैंकिंग स्टॉक फेडरल बैंक और डिफेंस कंपनी भारत डायनेमिक्स में एलआईसी कि हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से 1.3 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत कम हुई है। इसके अलावा वेदांता में एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी को 6.69 प्रतिशत से घटाकर 5.70 प्रतिशत कर दिया है।

किन कंपनियों में एलआईसी ने बढ़ाई हिस्सेदारी कुल 68 कंपनियों में एलआईसी ने सितंबर तिमाही के दौरान हिस्सेदारी को बढ़ाया है। जिसमें बैंकिंग, फार्मा और आईटी कंपनियां भी हैं। बीएसई और यस बैंक में एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी को 1 प्रतिशत से कम बढ़ाया है। इजाफे के बाद बीएसई में एलआईसी की हिस्सेदारी 5.58 प्रतिशत और यस बैंक में 3.98 प्रतिशत हो गई है।

सिप्ला और डा रेड्डी लैब्स भी दो कंपनियां हैं जिसमें एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। सितंबर तिमाही के बाद एलआईसी की इन दो कंपनियों में हिस्सेदारी 6.14 प्रतिशत और 9.69 प्रतिशत हो गई है।