3 दिन में Yes Bank का शेयर 10% चढ़ा, इस तेजी के पीछे की 2 वजहें, आज 52 वीक हाई पर भाव

YES Bank shares: यस बैंक के शेयरों की कीमतों में बीते 3 कारोबारी दिन के दौरान तेजी देखने को मिली है। इस दौरान प्राइवेट बैंक का शेयर 10 प्रतिशत चढ़ गया है। आज सोमवार को जहां घरेलू शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 04:42 PM
YES Bank shares: यस बैंक के शेयरों की कीमतों में बीते 3 कारोबारी दिन के दौरान तेजी देखने को मिली है। इस दौरान प्राइवेट बैंक का शेयर 10 प्रतिशत चढ़ गया है। आज सोमवार को जहां घरेलू शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। वहीं यस बैंक के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। बीएसई में आज सुबह सेंसेक्स 24.11 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 24.30 रुपये के 52 वीक हाई तक पहुंच गया था। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यस बैंक के शेयर बढ़त के साथ 24.03 रुपये पर थे। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यस बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।

क्या है तेजी के पीछे की 2 वजहें?

यस बैंक के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह SMBC का हिस्सेदारी खरीदना माना जा रहा है। जापान के इस कंपनी ने सितंबर में यस बैंक में 24.22 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी। एसएमबीसी ने यह हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक के कंसोर्टियम और CA Basque Investments से खरीदा था। जिसके बाद जापान के इस फर्म के पास यस बैंक के 759.51 करोड़ रुपये शेयर हो गए हैं। एसएमबीसी ने 21.50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयरों को खरीदा है।

यस बैंक के शेयरों में तेजी पर ट्रेडर्स कमेंट करते हैं कि निवेशकों का भरोसा फिर से प्राइवेट बैंक पर बढ़ा है। बता दें, तिमाही नतीजों की वजह से भी शेयरों में हलचल है।

किस दिन यस बैंक जारी करेगा रिजल्ट

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का रिजल्ट यस बैंक की तरफ से 18 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है। सितंबर तिमाही में बैंक ने बताया है कि उनका लोन और एडवांस 3.9 प्रतिशत तिमाही दर तिमाही के आधार पर बढ़कर 2,50,586 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, सालाना आधार पर टोटल डिपॉजिट बैंक का 7.9 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

