Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़

₹17 तक गिर सकता है यह शेयर, एक्सपर्ट अलर्ट, कई दिग्गजों ने निकाल लिए अपने शेयर

मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि निकट भविष्य में कंपनी की लाभप्रदता में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। फिर भी, उसने शेयर पर अपनी 'अंडरवेट' रेटिंग बनाए रखी है और लक्ष्य मूल्य ₹17 प्रति शेयर रखा है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 19.6% गिरावट का संकेत देता है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 05:58 PM
Yes Bank Share: यस बैंक के शेयर इन दिनों लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 0.7% गिरकर ₹21.01 प्रति शेयर पर आ गया था। इधर, ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने गुरुवार, 18 सितंबर को जारी अपने नोट में कहा है कि यस बैंक लिमिटेड के शेयरों में करीब 19.6% तक गिरावट देखने को मिल सकती है। फर्म ने बैंक के शेयर पर ‘अंडरवेट’ रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹17 प्रति शेयर तय किया है। फिलहाल स्टॉक पिछले सत्र में ₹21.15 प्रति शेयर पर बंद हुआ था।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी की ओर से पहले किए गए एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया था कि जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) ने मुंबई स्थित इस प्राइवेट बैंक में अपनी 20% हिस्सेदारी की प्रारंभिक खरीद पूरी कर ली है। बता दें कि जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने यस बैंक में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। SMBC ने न केवल 20% हिस्सेदारी की प्रारंभिक खरीद पूरी की है, बल्कि अब उसने कार्लाइल की सीए बास्क निवेश से अतिरिक्त 4.2% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता भी साइन किया है। यह डील पूरी होने के बाद, SMBC की कुल हिस्सेदारी यस बैंक में 24% हो जाएगी।

बड़े बैंकों की हिस्सेदारी बिक्री

यस बैंक में हिस्सेदारी बेचने वालों में देश के तीन बड़े बैंक शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सबसे बड़ा विक्रेता रहा। SBI ने अपनी 13.18% हिस्सेदारी (करीब 413.44 करोड़ शेयर) ₹21.50 प्रति शेयर के हिसाब से बेची, जिससे उसे ₹8,889 करोड़ मिले। इसके बाद बंधन बैंक ने 15.39 करोड़ शेयर ₹21.50 प्रति शेयर पर बेचे, जिससे उसकी हिस्सेदारी 0.70% से घटकर 0.21% रह गई। वहीं, फेडरल बैंक ने भी 16.62 करोड़ शेयर ₹21.50 प्रति शेयर पर SMBC को बेचे। कुल मिलाकर, तीनों बैंकों ने 446 करोड़ से अधिक शेयर बेचे, जिनकी कीमत करीब ₹15,800 करोड़ रही। इस सौदे को RBI ने अगस्त 2022 में मंजूरी दी थी, जबकि CCI ने सितंबर 2022 में अनुमति दी। SBI के बोर्ड ने इस ट्रांजैक्शन को मई 2025 में क्लियर किया था।

मॉर्गन स्टैनली का आउटलुक

मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि निकट भविष्य में यस बैंक की लाभप्रदता में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। फिर भी, उसने शेयर पर अपनी 'अंडरवेट' रेटिंग बनाए रखी है और लक्ष्य मूल्य ₹17 प्रति शेयर रखा है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 19.6% गिरावट का संकेत देता है।यस बैंक पर कवरेज करने वाले 11 विश्लेषकों में से 2 विश्लेषकों ने 'होल्ड' रेटिंग दी है। 9 विश्लेषकों ने 'सेल' रेटिंग दी है। किसी ने भी 'बाय' रेटिंग नहीं दी है।

