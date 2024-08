Yes Bank share price Today Live Updates : 23.74 रुपये, पर्सेंटेज में बदलाव

Yes Bank Stock Price Today

Yes Bank Share Price Today: Yes Bank स्टॉक के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आपको Yes Bank के शेयरों में आने वाले उतार-चढ़ाव का पल-पल का अपडेट यहां दे रहे हैं। Yes Bank के शेयर 29 Aug 2024 को 23.74 रुपये पर बंद हुए हैं। Yes Bank के शेयर 28 Aug 2024 को 23.95 रुपये पर बंद हुए थे। Yes Bank के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 32.81 रुपये है। वहीं, Yes Bank के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 14.1 रुपये है। Yes Bank का मार्केट कैप 74410.73 करोड़ रुपये है।

29 Aug 2024, 06:30:00 PM IST Yes Bank के शेयरों का आज का क्लोजिंग प्राइस: 23.74 रुपये, पर्सेंटेज में बदलाव: 0.88%, कल का क्लोजिंग प्राइस: 23.95 रुपये Yes Bank के शेयर आज 23.74 रुपये पर बंद हुए हैं। कल के मुकाबले कंपनी के शेयरों में -0.88% की आई है। Yes Bank के शेयर कल 23.95 रुपये पर बंद हुए थे। %20आई%20है।%20Yes%20Bank...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/business/yes-bank-share-price-today-29-aug-2024-live-blog-201724898724774.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3>

29 Aug 2024, 06:16:05 PM IST Yes Bank Share Price live: स्टॉक पियर्स नाम नवीनतम मूल्य अंतर % अंतर 52हफ्ते हाई 52हफ्ते लो मार्केट कैप CANARA BANK 110.3 0.1 0.09 129.35 63.88 20009.86 Union Bank Of India 123.15 -0.1 -0.08 172.45 84.85 94007.91 Yes Bank 23.74 -0.21 -0.88 32.81 14.1 68294.95 Indian Bank 563.65 -5.1 -0.9 626.35 374.5 75921.4 UCO Bank 50.97 -0.25 -0.49 70.66 30.35 60939.52

29 Aug 2024, 05:30:00 PM IST Yes Bank Share Price live: आज की प्राइस रेंज Yes Bank के शेयर आज 23.68 रुपये के लो लेवल और 24.03 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।

29 Aug 2024, 04:46:40 PM IST Yes Bank Key Metrics मार्केट कैप (करोड़ रुपये में) 75100.29000000001 बीटा 1.07280 डिविडेंड यील्ड (% में) 0.00000 पी/बी 1.63510 टीटीएम पी/ई 47.32983 पेज रेशियो 1.38423 सेक्टर पी/ई 49.36033

29 Aug 2024, 03:15:10 PM IST Yes Bank Ltd share price live: 52 हफ्ते का लो/हाई Yes Bank Ltd के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 15.7 रुपये है। वहीं, Yes Bank Ltd के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 32.85 रुपये है।

29 Aug 2024, 03:01:03 PM IST Yes Bank के शेयर 23.77 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। कल के 23.95 रुपये के लेवल से शेयरों में 0.75% की गिरावट है। मौजूदा डेटा बताता है कि Yes Bank का स्टॉक प्राइस 23.77 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.75% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.18 रुपये की गिरावट आई है।

29 Aug 2024, 02:31:08 PM IST Yes Bank Share Price live: स्टॉक पियर्स नाम नवीनतम मूल्य अंतर % अंतर 52हफ्ते हाई 52हफ्ते लो मार्केट कैप CANARA BANK 109.15 -1.05 -0.95 129.35 63.88 19801.23 Union Bank Of India 122.95 -0.3 -0.24 172.45 84.85 93855.23 Yes Bank 23.71 -0.24 -1.0 32.81 14.1 68208.65 Indian Bank 549.95 -18.8 -3.31 626.35 374.5 74076.07 UCO Bank 50.66 -0.56 -1.09 70.66 30.35 60568.88

29 Aug 2024, 02:10:32 PM IST Yes Bank Share Price live: आज की प्राइस रेंज Yes Bank के शेयर आज 23.7 रुपये के लो लेवल और 24.03 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।

29 Aug 2024, 01:41:05 PM IST Yes Bank Share Price live: Yes Bank के शेयरों का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, Yes Bank के शेयरों का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेयरिशहैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है।

29 Aug 2024, 01:40:00 PM IST Yes Bank के शेयर 23.78 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। कल के 23.95 रुपये के लेवल से शेयरों में 0.71% की गिरावट है। मौजूदा डेटा बताता है कि Yes Bank का स्टॉक प्राइस 23.78 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.71% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.17 रुपये की गिरावट आई है।

29 Aug 2024, 01:31:27 PM IST Yes Bank Share Price live: सिंपल मूविंग एवरेज Days Value 5 Days 24.31 10 Days 24.29 20 Days 24.49 50 Days 24.63 100 Days 24.21 300 Days 23.58

29 Aug 2024, 01:10:01 PM IST Yes Bank Share Price live: आज की प्राइस रेंज Yes Bank के शेयर आज 23.75 रुपये के लो लेवल और 24.03 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।

29 Aug 2024, 01:00:32 PM IST Yes Bank के शेयर 23.79 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। कल के 23.95 रुपये के लेवल से शेयरों में 0.67% की गिरावट है। मौजूदा डेटा बताता है कि Yes Bank का स्टॉक प्राइस 23.79 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.67% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.16 रुपये की गिरावट आई है।

29 Aug 2024, 12:50:01 PM IST Yes Bank Live Updates

29 Aug 2024, 12:20:32 PM IST Yes Bank के शेयर 23.78 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। कल के 23.95 रुपये के लेवल से शेयरों में 0.71% की गिरावट है। मौजूदा डेटा बताता है कि Yes Bank का स्टॉक प्राइस 23.78 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.71% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.17 रुपये की गिरावट आई है।

29 Aug 2024, 12:11:02 PM IST Yes Bank Share Price live: आज की प्राइस रेंज Yes Bank के शेयर आज 23.75 रुपये के लो लेवल और 24.03 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।

29 Aug 2024, 11:50:02 AM IST Yes Bank share price live: एनालिस्ट्स की राय Ratings Current 1 Week Ago 1 Month Ago 3 Months Ago Strong Buy 0 0 0 0 Buy 0 0 0 0 Hold 2 2 2 3 Sell 2 3 3 3 Strong Sell 7 7 7 6 औसत प्राइस टारगेट 16.75 है, यह मौजूदा मार्केट प्राइस के मुकाबले 29.56% है।

लो प्राइस टारगेट है 15.0.

हाई प्राइस टारगेट है 20.0. ...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/business/yes-bank-share-price-today-29-aug-2024-live-blog-201724898724774.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3>

29 Aug 2024, 11:40:31 AM IST Yes Bank के शेयर 23.76 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। कल के 23.95 रुपये के लेवल से शेयरों में 0.79% की गिरावट है। मौजूदा डेटा बताता है कि Yes Bank का स्टॉक प्राइस 23.76 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.79% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.19 रुपये की गिरावट आई है।

29 Aug 2024, 11:31:38 AM IST Yes Bank Share Price live: स्टॉक पियर्स नाम नवीनतम मूल्य अंतर % अंतर 52हफ्ते हाई 52हफ्ते लो मार्केट कैप CANARA BANK 109.5 -0.7 -0.64 129.35 63.88 19864.73 Union Bank Of India 121.65 -1.6 -1.3 172.45 84.85 92862.87 Yes Bank 23.77 -0.18 -0.75 32.81 14.1 68381.26 Indian Bank 554.7 -14.05 -2.47 626.35 374.5 74715.87 UCO Bank 50.87 -0.35 -0.68 70.66 30.35 60819.96