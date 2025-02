Yes Bank के शेयरों में आई गिरावट, 2.03% लुढ़का भाव

Yes Bank Share Price Today: Yes Bank स्टॉक के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आपको Yes Bank के शेयरों में आने वाले उतार-चढ़ाव का पल-पल का अपडेट यहां दे रहे हैं। Yes Bank के शेयर पिछले ट्रेडिंग दिन पर 37.23 रुपये पर बंद हुए थे। Yes Bank के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 32.32 रुपये है। वहीं, Yes Bank के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 17.06 रुपये है। Yes Bank का मार्केट कैप 55714.05 करोड़ रुपये है।