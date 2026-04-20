Yes Bank के शेयरों में 3% की तेजी, तिमाही नतीजों के बाद बढ़ा स्टॉक का भाव, चेक करें टारगेट प्राइस
Yes Bank Share Price: तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद यस बैंक के शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स बैंक के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर बुलिश नजर नहीं आ रहे हैं।
Yes Bank Share Price: तिमाही नतीजों के बाद आज यस बैंक के शेयरों की कीमतों में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बैंक ने बीते हफ्ते तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। यस बैंक ने दी जानकारी में बताया था कि मार्च तिमाही में कुल नेट प्रॉफिट 1068.40 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 44.80 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 738 करोड़ रुपये रहा था।
यस बैंक के शेयर आज सोमवार को 20.81 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 20.82 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। हालांकि, इसके बाद यस बैंक के शेयरों में नरमी देखने को मिली है।
यस बैंक के तिमाही नतीजे (Yes bank q4 results)
प्राइवेट बैंक ने दी जानकारी में बताया है कि नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 2637.70 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में यह NII 2276.30 करोड़ रुपये रहा था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.7 प्रतिशत सुधार प्राप्त किया है। कंपनी का एनपीए 1.3 प्रतिशत गिरा है। वहीं, नेट एनपीए 0.2 प्रतिशत गिरा है।
एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं? (Yes bank target price)
Emkay Global Financial Services ने यस बैंक के शेयरों को बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 20 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। वहीं, ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यस बैंक के शेयरों को होल्ड करने की सलाह दी है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (yes bank share performance)
पिछले हो हफ्ते में यस बैंक के शेयरों की कीमतों में 11.90 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यस बैंक के शेयरों का भाव 12.27 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी दो साल में यह स्टॉक 15.16 प्रतिशत गिरा है।
यस बैंक के शेयरों की कीमतों में 3 साल में 22.87 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में यह स्टॉक 44.56 प्रतिशत बढ़ा है।
2017 में हो चुका है कंपनी के शेयरों का बंटवारा
यस बैंक के शेयरों का बंटवारा 2017 में हुआ था। कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया। बता दें, 2019 में कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।