20% टूट चुका है यस बैंक का शेयर, क्या अभी और गिरेगा भाव? जानें एक्सपर्ट्स की राय
Yes Bank Share Price: 19 जुलाई को यस बैंक ने जून तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। तब से अबतक इस प्राइवेट बैंक के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत गिरावट आ चुकी है। मौजूदा समय में इस प्राइवेट बैंक के शेयरों का भाव मूविंग एव्रेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। जोकि कमजोर ट्रेंड को दर्शाता है। 13 अगस्त 2024 को यस बैंक के शेयरों का भाव 25.10 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। तब से अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2025 का साल भी यस बैंक के निवेशकों के लिए अच्छा नहीं रहा है। इस दौरान यह स्टॉक संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया है। बता दें, यस बैंक के शेयर इस समय 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन, 50-दिन, 100-दिन और 200-दिन के सिंपल मूविंग एव्रेज से नीचे आकर ट्रेड कर रहा है।
मंगलवार को यस बैंक के शेयरों का भाव 18.78 रुपये के आस-पास ट्रेड कर रहे थे।
क्या है एक्सपर्ट्स की राय?
एक्सपर्ट्स की मानें तो मौजूदा समय में यस बैंक के शेयर बिकवाली ट्रेड दिखा रहे हैं। इस बैंकिंग स्टॉक पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की मानें तो यह 16 रुपये तक लुढ़क सकता है। हालांकि, 21 रुपये के लेवल पर एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखा रहा है।
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार या वेल्थ ग्लोबल रिसर्च के डायरेक्टर अनुज गुप्ता करते हैं कि ओवरआल ट्रेंड कमजोर दिखा रहा है। फंडामेंटल मौजूदा शेयर प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
पहली तिमाही में यस बैंक का प्रदर्शन कैसा था?
यस बैंक की जून तिमाही के दौरान प्रॉफिट सालाना आधार पर 59 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल से जून के दौरान इस कंपनी का प्रॉफिट 801 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2371 करोड़ रुपये रहा था।
यह ग्रुप खरीद सकता है यस बैंक में 20% शेयर
Sumitomo Mitsui Financial Group यस बैंक में 20 प्रतिशत हिस्सा खरीद सकता है। 9 मई को यस बैंक ने ऐलान किया था कि SMBC एसबीआई सहित अन्य बैंकों की हिस्सेदारी को खरीद सकता है। बता दें, यह वो सभी बैंक हैं जिन्होंने यस बैंक के रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का हिस्सा लिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने की सलाह नहीं देता है।)