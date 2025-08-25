Yes Bank का शेयर 5% चढ़ा, RBI के अप्रूवल का दिखा असर, यह जापानी कंपनी लगा रही है पैसा

Yes Bank Share Price: 23 अगस्त को प्राइवेट सेक्टर के बैंक यस बैंक ने एक्सचेंज को बताया था कि आरबीआई ने जापान स्थित सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी) को बैंक में 24.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है।

Yes Bank Share Price: 23 अगस्त को प्राइवेट सेक्टर के बैंक यस बैंक ने एक्सचेंज को बताया था कि आरबीआई ने जापान स्थित सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी) को बैंक में 24.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है। आज यानी सोमवार को इस अपडेट का असर यस बैंक के शेयरों में साफ देखने को मिल रहा है। इस खबर के आने के बाद यस बैंक के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर बीएसई में 20.33 रुपये के लेवल पर खुला था। यह यस बैंक का इंट्रा-डे हाई भी है।

बता दें, इससे पहले यस बैंक ने नौ मई, 2025 को एसएमबीसी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से 13.19 प्रतिशत हिस्सेदारी और सात अन्य शेयरधारकों से 6.81 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के साथ बैंक में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्ताव के बारे में बताया था। अन्य शेयरधारकों में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।

यस बैंक ने क्या कुछ बताया? यस बैंक ने शेयर बाजार को बताया, “इस संबंध में, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एसएमबीसी को 22 अगस्त, 2025 के पत्र के माध्यम से बैंक की पेडअप कैपिटल शेयर/वोटिंग राइट्स अधिकारों के 24.99 प्रतिशत तक अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी मिल गई है।” यह आदेश एक साल के लिए वैध रहेगा। आरबीआई ने आगे स्पष्ट किया कि उक्त अधिग्रहण के बाद एसएमबीसी को बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा।

इसके अलावा, प्रस्तावित लेनदेन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी लेनी होगी। बता दें, बीते 6 महीने के दौरान यस बैंक के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है।

(भाषा के इनपुट के साथ)