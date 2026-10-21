बुरे हाल में यस बैंक के शेयर, 5 दिन में 23% लुढ़के, अब नोमुरा ने घटाया शेयर का टारगेट प्राइस
मुख्य बातें
- प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं
- यस बैंक के शेयर बुधवार को इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट टूटकर 16.03 रुपये पर जा पहुंचे
- नोमुरा ने बैंक के शेयरों का टारगेट प्राइस घटाकर 18 रुपये कर दिया है
Yes Bank Share Price: यस बैंक के शेयर बुरे हाल में हैं। प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर पहुंच गए। यस बैंक के शेयर बुधवार को इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट लुढ़ककर 16.03 रुपये पर जा पहुंचे। यस बैंक के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फाइनेंशियल और कैपिटल इंपैक्ट से जुड़ी चिंता के बीच बैंक के शेयरों में यह गिरावट आई है। इस बीच, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने यस बैंक के शेयरों का टारगेट प्राइस भी घटा दिया है।
5 दिन में 23% टूट गए हैं यस बैंक के शेयर
प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक (Yes Bank) के शेयर 5 दिन में 23 पर्सेंट टूट गए हैं। बैंक के शेयर 14 अक्टूबर 2026 को 20.92 रुपये पर थे। यस बैंक के शेयर 21 अक्टूबर 2026 को 16.03 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में बैंक के शेयर 30 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। यस बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 25.77 रुपये है। बैंक के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 35 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।
नोमुरा ने दी न्यूट्रल रेटिंग, घटाकर 18 रुपये किया टारगेट प्राइस
विदेशी ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने यस बैंक (Yes Bank) पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने बैंक के शेयरों का टारगेट प्राइस घटाकर 18 रुपये कर दिया है। इससे पहले, नोमुरा ने यस बैंक के शेयरों को 23 रुपये का टारगेट दिया था। नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 2027 और फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए लोन ग्रोथ एस्टिमेट्स को क्रमश: +650 बेसिस प्वाइंट्स और -250 बेसिस प्वाइंट्स रिवाइज किया है। इसके अलावा, जेएम फाइनेंशियल ने भी यस बैंक पर अपने 12 महीने के टारगेट प्राइस को घटाकर 17 रुपये कर दिया है। इससे पहले, घरेलू ब्रोकरेज हाउस ने यस बैंक के शेयरों के लिए 22 रुपये का टारगेट दिया था। जेएम फाइनेंशियल ने बैंक के शेयरों पर रेड्यूस रेटिंग बनाए रखी है।
दूसरी तिमाही में यस बैंक को 1084 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा
यस बैंक (Yes Bank) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 63.2 पर्सेंट बढ़ा है। बैंक को सितंबर 2026 तिमाही में 1084.08 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ हह। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक को 664.31 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर स्टैंडअलोन बेसिस पर बात करें तो बैंक का मुनाफा बढ़कर 1080 करोड़ रुपेय पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 654.47 करोड़ रुपये था। एक तिमाही पहले बैंक का मुनाफा 1070.99 करोड़ रुपये था।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।