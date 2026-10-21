बुरे हाल में यस बैंक के शेयर, 5 दिन में 23% लुढ़के, अब नोमुरा ने घटाया शेयर का टारगेट प्राइस

मुख्य बातें

Yes Bank Share Price: यस बैंक के शेयर बुरे हाल में हैं। प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर पहुंच गए। यस बैंक के शेयर बुधवार को इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट लुढ़ककर 16.03 रुपये पर जा पहुंचे। यस बैंक के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फाइनेंशियल और कैपिटल इंपैक्ट से जुड़ी चिंता के बीच बैंक के शेयरों में यह गिरावट आई है। इस बीच, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने यस बैंक के शेयरों का टारगेट प्राइस भी घटा दिया है।

5 दिन में 23% टूट गए हैं यस बैंक के शेयर

प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक (Yes Bank) के शेयर 5 दिन में 23 पर्सेंट टूट गए हैं। बैंक के शेयर 14 अक्टूबर 2026 को 20.92 रुपये पर थे। यस बैंक के शेयर 21 अक्टूबर 2026 को 16.03 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में बैंक के शेयर 30 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। यस बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 25.77 रुपये है। बैंक के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 35 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।

नोमुरा ने दी न्यूट्रल रेटिंग, घटाकर 18 रुपये किया टारगेट प्राइस

विदेशी ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने यस बैंक (Yes Bank) पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने बैंक के शेयरों का टारगेट प्राइस घटाकर 18 रुपये कर दिया है। इससे पहले, नोमुरा ने यस बैंक के शेयरों को 23 रुपये का टारगेट दिया था। नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 2027 और फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए लोन ग्रोथ एस्टिमेट्स को क्रमश: +650 बेसिस प्वाइंट्स और -250 बेसिस प्वाइंट्स रिवाइज किया है। इसके अलावा, जेएम फाइनेंशियल ने भी यस बैंक पर अपने 12 महीने के टारगेट प्राइस को घटाकर 17 रुपये कर दिया है। इससे पहले, घरेलू ब्रोकरेज हाउस ने यस बैंक के शेयरों के लिए 22 रुपये का टारगेट दिया था। जेएम फाइनेंशियल ने बैंक के शेयरों पर रेड्यूस रेटिंग बनाए रखी है।