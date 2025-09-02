ATM, चेक से जुड़े चार्जेज समेत कई नियमों में बदलाव, इस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका

इन बदलावों का असर सीधे वेतन अकाउंट रखने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। बैंक ने डेबिट कार्ड फीस, एटीएम विड्रॉअल लिमिट, चेक रिटर्न पेनल्टी और कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस समेत कई नियमों में बदलाव किया है।

Tue, 2 Sep 2025 01:10 PM

YES Bank New Rule: यस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। प्राइवेट बैंक ने अपने स्मार्ट सैलरी अकाउंट से जुड़ी चार्जेस की लिस्ट में बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का असर सीधे वेतन अकाउंट रखने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। बैंक ने डेबिट कार्ड फीस, एटीएम विड्रॉअल लिमिट, चेक रिटर्न पेनल्टी और कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस समेत कई नियमों में बदलाव किया है। आइए जानते हैं डिटेल में...

किन पर होगा लागू बता दें कि यह नियम यस बैंक के उन ग्राहकों पर लागू होंगे, जिनके पास स्मार्ट सैलरी अकाउंट के अलग-अलग वेरिएंट हैं। ये परिवर्तन स्मार्ट सैलरी खाता प्रकारों जैसे स्मार्ट सैलरी एडवांटेज अकाउंट, स्मार्ट सैलरी एक्सक्लूसिव अकाउंट, स्मार्ट सैलरी प्लैटिनम अकाउंट और स्मार्ट सैलरी प्लैटिनम प्रो अकाउंट रखने वाले ग्राहकों पर लागू होंगे।

स्मार्ट सैलरी अकाउंट पर लागू होने वाले नए नियम चेक से जुड़े चार्जेज - इंसफिशिएंट फंड्स (पैसे न होने पर):

- पहली बार ₹500

- दूसरी बार से ₹750

- टेक्निकल कारण से चेक रिटर्न: ₹50 प्रति बार

- आउटवार्ड चेक रिटर्न: ₹350 प्रति बार

Standing Instruction (SI) रिटर्न (RD को छोड़कर): ₹100 प्रति बार - ECS रिटर्न (पैसे न होने पर):

- पहली बार ₹550

- दूसरी बार से ₹600

- चेक पर स्टॉप पेमेंट (ब्रांच से): ₹100 प्रति इंस्ट्रक्शन

- फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट (ब्रांच से): ₹100 प्रति रिक्वेस्ट

ब्रांच पर कैश लेन-देन की सीमा - हर महीने ब्रांच से ₹1 लाख तक या 2 बार कैश ट्रांज़ैक्शन फ्री (जो पहले हो जाए)।

- इसके बाद → ₹4.5 प्रति ₹1,000 का चार्ज (कम से कम ₹150)।

नॉन मेंटेनेंस चार्ज सैलरी अकाउंट पर आम तौर पर नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता।

लेकिन अगर पिछले 3 महीने में ₹10,000 सैलरी क्रेडिट नहीं हुई, या पिछले महीने ₹10,000 का औसत बैलेंस (AMB) नहीं रखा गया तो यह चार्ज लगेगा (AMB पर आधारित)-

1. 100% बैलेंस पूरा → कोई चार्ज नहीं

2. 75%-100% तक → कमी का 5% चार्ज

3. 50%-75% तक → कमी का 7.5% चार्ज

4. 50% से कम → कमी का 10% चार्ज