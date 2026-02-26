Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ट्रांजैक्शन से जुड़े फ्रॉड पर यस बैंक का एक्शन, शेयर में हलचल, ₹21 पर भाव

Feb 26, 2026 02:56 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले के बाद अब प्राइवेट सेक्टर का यस बैंक एक्शन मोड में आ गया है। बैंक ने मल्टी-करेंसी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड सेवा में असामान्य ट्रांजैक्शन गिरावट के बाद अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

ट्रांजैक्शन से जुड़े फ्रॉड पर यस बैंक का एक्शन, शेयर में हलचल, ₹21 पर भाव

Yes Bank share price: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले के बाद अब प्राइवेट सेक्टर का यस बैंक एक्शन मोड में आ गया है। दरअसल, बैंक ने मल्टी-करेंसी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड सेवा में असामान्य ट्रांजैक्शन गिरावट के बाद अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस बीच, बैंक के शेयर गुरुवार को डिमांड में आ गए और इसकी कीमत 20.74 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 21.24 रुपये तक पहुंच गई।

क्या है मामला?

यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि BookMyForex के साथ साझेदारी वाले कार्ड के कुछ विशेष BIN नंबरों पर अनधिकृत ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन की कोशिशें हुईं, जिन्हें फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम ने अलर्ट के जरिए पकड़ा। यह ट्रांजैक्शन 24 फरवरी 2026 की तड़के 3:30 बजे से 8:30 बजे (IST) के बीच लैटिन अमेरिका के एक देश में हुए।

बैंक के मुताबिक 15 मर्चेंट्स पर ये संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए। संबंधित देश में ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य नहीं है। एहतियातन बैंक ने उस देश से होने वाले ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है।

क्या है जांच में?

बैंक की आंतरिक जांच में सामने आया कि घटना के दौरान करीब 5,000 ग्राहकों की ओर से लगभग 0.28 मिलियन डॉलर के ट्रांजैक्शन मंजूर हुए। हालांकि, मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम की वजह से 688 अनधिकृत प्रयासों को खारिज कर लगभग 0.1 मिलियन डॉलर की संभावित हानि टाली गई। यस बैंक के मुताबिक निगरानी प्रोटोकॉल और कड़े कर दिए गए हैं तथा कुछ विदेशी ई-कॉमर्स लेनदेन अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हैं। वहीं, कार्ड नेटवर्क के साथ मिलकर चार्जबैक प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि प्रभावित ग्राहकों के वित्तीय नुकसान की भरपाई की जा सके।

ये भी पढ़ें:हर शेयर पर 75 रुपये डिविडेंड, निवेशकों को बड़ा तोहफा दे रही यह कंपनी
ये भी पढ़ें:अडानी समूह का एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम, विदेश में बनाई नई कंपनी
ये भी पढ़ें:40% उछल सकता है यह चर्चित शेयर, ब्रोकरेज फर्म ने कहा-खरीद लो

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने डेटा लीक के मूल कारण, घटनाक्रम और बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे की पर्याप्तता पर विस्तृत जानकारी मांगी है। केंद्रीय बैंक ने आंतरिक जवाबदेही, रिपोर्टिंग समयसीमा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुआ है फ्रॉड

बता दें कि आईडीएफसी बैंक ने हरियाणा सरकार के खातों में उसके कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा की गई 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का रविवार को खुलासा किया था। इसके बाद, हरियाणा के राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य षड्यंत्रकर्ता समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चार लोगों में से दो लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व कर्मचारी और दो अन्य एक साझेदार कंपनी के मालिक हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,