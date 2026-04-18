Yes bank Q4 Results: यस बैंक को मार्च तिमाही में हुआ ₹1068 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 44.70% का इजाफा, फोकस में शेयर
Yes bank Q4 Results: यस बैंक को मार्च तिमाही में 1068.42 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। यह सालाना आधार पर 44.70 प्रतिशत बढ़ा है। बैंक ने आज शनिवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया है।
Yes bank Q4 Results: यस बैंक ने मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। प्राइवेट बैंक ने दी जानकारी में बताया है कि जनवरी से मार्च 2026 तक कुल नेट प्रॉफिट 1068.42 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 44.70 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में यस बैंक का नेट प्रॉफिट 7381.20 करोड़ रुपये रहा था।
कितना रहा है NIM (Yes Bank Net profit march 2026)
यस बैंक का नेट इनटरेस्ट इनकम चौथी तिमाही के दौरान 2637.70 करोड़ रुपेय रहा है। एक साल पहले यह 2276.30 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर एनआईएम में 2.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। मार्च क्वार्टर में प्री-प्रोविजंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1618.24 करोड़ रुपये रहा है। साल भर पहले यह 1314.38 करोड़ रुपये रहा था।
यस बैंक के एनपीए में भी सुधार (yes bank NPA)
यस बैंक ने दी जानकारी में बताया है कि नेट एडवांस मार्च तिमाही के दौरान 2.73 लाख करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 11.10 प्रतिशत की बढ़ा है। वहीं, तिमाही दर तिमाही के आधार पर यह 6.2 प्रतिशत बढ़ चुका है। बैंक का एनपीए 0.2 प्रतिशत है। जोकि सालाना आधार पर 10bps कम हुआ है।
यस बैंक के शेयरों का क्या रहा है हाल? (yes bank share performance)
शुक्रवार को यस बैंक के शेयर 1.25 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 20.20 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। बीते एक महीने में यस बैंक के शेयरों की कीमतों में 8.37 प्रतिशत की तेजी आई है। एक साल में यह स्टॉक 11.66 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। यस बैंक का 52 वीक हाई 24.30 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 17.19 रुपये है। यस बैंक का मार्केट कैप 63387 करोड़ रुपये का है।
दो साल में यस बैंक के शेयरों में 15.69 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 31 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में प्राइवेट बैंक के शेयरों का भाव 38.36 प्रतिशत बढ़ा है।
10 टुकड़ों में बंट चुका है यस बैंक का शेयर (yes bank stock split)
2017 में यस बैंक के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में हुआ था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था। तब कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में किया गया था। यस बैंक ने आखिरी बार निवेशकों को 2019 में डिविडेंड दिया था। तब बैंक ने एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।