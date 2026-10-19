Yes Bank का मुनाफा 65% उछला, फिर भी शेयर में गिरावट; जानिए क्या है वजह

मुख्य बातें

Yes Bank Q2 Results: यस बैंक (Yes Bank) ने सितंबर तिमाही में शानदार मुनाफा दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 65% बढ़कर ₹1,080 करोड़ पहुंच गया है। NII (Net Interest Income) में भी 22.7% की बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद शेयर बाजार में बैंक के शेयर करीब 4 फीसद तक गिर गए। इसकी बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट का AT1 बॉन्ड मामले में फैसला, ब्याज मार्जिन में गिरावट और बैंक की भविष्य की पूंजी जरूरतों को लेकर बनी अनिश्चितता है। बैंक के मजबूत नतीजों से उसके कारोबार में सुधार के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन निवेशक यह भी देख रहे हैं कि आने वाली तिमाहियों में मुनाफे की रफ्तार कितनी कायम रहती है। खासकर AT1 बॉन्ड मामले में ₹8,415 करोड़ की रकम से जुड़े फैसले का बैंक के कैपिटल रेशियो पर संभावित असर बाजार के लिए अहम है।

मुनाफे से लेकर ब्याज आय तक कितनी हुई बढ़ोतरी?

Yes Bank ने सितंबर तिमाही में अपने मुख्य बैंकिंग कारोबार में सुधार दर्ज किया। बैंक का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के ₹654 करोड़ से बढ़कर ₹1,080 करोड़ हो गया। वहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29.4% बढ़कर ₹1,678 करोड़ रहा।

बैंक के प्रमुख वित्तीय आंकड़ों की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹1,080 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 65% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। कंपनी का NII (Net Interest Income )₹2,822 करोड़ रहा, जो 22.7% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹1,678 करोड़ रहा, जो 29.4% की बढ़ोतरी है।

कंपनी के कोर फ्री इनकम सालाना आधार पर 15.4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, कॉस्ट-टू इनकम रेशियो घटकर 64.3% पर आया, जो पिछले साल 67.1% था। इसके अलावा RoA (Return on Assets) 0.9% रहा, जो पिछले साल 0.6% था। बैंक का ग्रॉस NPA 1.2% और Net NPA 0.2% रहा।

कॉस्ट-टू-इनकम रेशियो (Cost-to-Income Ratio) में गिरावट का मतलब है कि बैंक की आय के मुकाबले ऑपरेशन खर्च का अनुपात कम हुआ है। यह खर्चों को कंट्रोल करने की दिशा में पॉजिटिव संकेत है। वहीं, कम NPA अनुपात बैंक की असेट क्वॉलिटी की स्थिति को समझने में मदद करता है।

AT1 बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों बढ़ी चिंता?

यस बैंक (Yes Bank) के लिए सबसे बड़ी चुनौती AT1 बॉन्ड से जुड़ा कानूनी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2026 को ₹8,415 करोड़ के उन एडिशनल टियर 1 (AT1) बॉन्ड को राइट-डाउन करने के फैसले को रद्द करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। इस फैसले के बाद बैंक अब इसके फाइनेंशियल और कैपिटल असर का आकलन कर रहा है। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO विनय एम. टोंस ने कहा कि बैंक फैसले का विस्तार से अध्ययन कर रहा है और उपलब्ध विकल्पों पर विचार करेगा।

बैंक के शुरुआती आकलन के मुताबिक, AT1 बॉन्ड की मूल रकम को दोबारा बहाल करने से कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) रेशियो पर करीब 240 बेसिस पॉइंट का असर पड़ सकता है। बैंक ने बताया कि इस आधार पर CET1 रेशियो प्रो-फॉर्मा आधार पर लगभग 11.4% रह सकता है, जबकि कुल Tier 1 कैपिटल रेशियो करीब 13.7% रहने का अनुमान है। CET1 बैंक की सबसे मजबूत और हाई क्वॉलिटी कैपिटल को दर्शाता है। इसमें गिरावट आने से बैंक के पास भविष्य में कारोबार बढ़ाने और संभावित नुकसान झेलने के लिए उपलब्ध पूंजी की स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि, बैंक मैनेजमेंट ने कहा है कि फिलहाल पूंजी जुटाने की तत्काल जरूरत नहीं है। बैंक मामले से जुड़े विकल्पों का मूल्यांकन करेगा। इसलिए अभी यह मानना सही नहीं होगा कि बैंक तुरंत नया पूंजी इश्यू लाने जा रहा है।

NII बढ़ी, लेकिन मार्जिन पर दबाव क्यों?

Yes बैंक की NII (Net Interest Income) में 22.7% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन बैंक का NIM (Net Interest Margin) पिछली तिमाही के मुकाबले 12 से 14 बेसिस पॉइंट घटकर 2.6% पर आ गया। NIM बताता है कि बैंक कर्ज से मिलने वाले ब्याज और जमा पर दिए जाने वाले ब्याज के अंतर से अपने ब्याज कमाने वाले एसेट्स पर कितना रिटर्न हासिल कर रहा है। इसमें गिरावट का मतलब है कि बैंक की ब्याज से कमाई की क्षमता पर दबाव है।

बैंक के अनुसार, FCNR डिपॉजिट के जरिए जुटाई गई रकम और उससे जुड़ी लागत का असर निकट भविष्य में मार्जिन पर रह सकता है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही में NIM लगभग 2.6% के आसपास रह सकता है। हालांकि, इसमें हल्का निगेटिव रुख बना रह सकता है।वहीं, चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2027 में मार्जिन में सुधार की उम्मीद जताई गई है।

इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं।

RIDF में रखी रकम में कमी आने से फंड के इस्तेमाल में बदलाव

रेपो रेट (Repo Rate) में बदलाव का कर्ज की ब्याज दरों पर असर

FCNR डिपॉजिट से जुटाई गई लिक्विडिटी का पूरा इस्तेमाल

अगर इन कारणों से बैंक की फंडिंग लागत और उपलब्ध नकदी के इस्तेमाल में सुधार होता है, तो आने वाली तिमाहियों में मार्जिन को सहारा मिल सकता है।

डिपॉजिट और कर्ज में मजबूत बढ़ोतरी

Yes बैंक के कारोबार का साइज भी बढ़ा है। सितंबर तिमाही के अंत तक बैंक का टोटल असेट ₹5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। वहीं, डिपॉजिट ₹3.5 लाख करोड़ और एडवांस यानी दिए गए कर्ज ₹3 लाख करोड़ से अधिक रहे। बैंक ने बताया कि कुल डिपॉजिट में सालाना आधार पर 19.5% की बढ़ोतरी हुई। विदेशी मुद्रा में दिए गए टर्म लोन के प्रभाव को हटाकर एडवांस ग्रोथ करीब 17.6% रही। बैंक के मुताबिक, यह वृद्धि उद्योग की सामान्य वृद्धि दर से अधिक थी।

डिपॉजिट में बढ़ोतरी बैंक के लिए अहम है, क्योंकि जमा के जरिए ही बैंक कर्ज देने के लिए बड़ी मात्रा में रकम जुटाते हैं। हालांकि, डिपॉजिट बढ़ाने के लिए बैंक को कितना ब्याज देना पड़ रहा है, इसका असर भी मुनाफे और NIM पर पड़ता है।

FY27 में कितनी कमाई का लक्ष्य?

Yes बैंक मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 में बैंक का RoA (Return on Assets) करीब 1% रह सकता है। RoA यह बताता है कि बैंक अपनी कुल संपत्तियों के मुकाबले कितना मुनाफा कमा रहा है। मैनेजमेंट के अनुसार, मुख्य बैंकिंग कारोबार की कमाई में सुधार और कुछ गैर-ब्याज आय से इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, निकट भविष्य में मार्जिन पर दबाव और AT1 बॉन्ड मामले से जुड़े पूंजीगत प्रभाव पर नजर रखना जरूरी होगा।

बैंक ने यह भी संकेत दिया कि कर्ज और डिपॉजिट में वृद्धि बनाए रखना उसकी रणनीति का हिस्सा रहेगा। साथ ही अलग-अलग बैंकिंग सेवाओं में क्रॉस-सेलिंग बढ़ाने और कारोबार के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर काम किया जा रहा है।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

19 अक्टूबर (सोमवार) को Yes Bank Ltd के शेयर में दबाव देखने को मिला। बैंक के शेयर NSE पर 3.54% गिरावट के साथ 16.88 रुपये पर बंद हुए।

Yes बैंक के शेयर में गिरावट क्यों अहम है?

मुनाफे में 65% की बढ़ोतरी और NII में मजबूत वृद्धि के बावजूद शेयर में गिरावट यह दिखाती है कि निवेशक केवल तिमाही नतीजों के आधार पर फैसला नहीं कर रहे हैं। बाजार की चिंता तीन मुद्दों पर (AT1 बॉन्ड मामले का असर, NIM में गिरावट और भविष्य में पूंजी से जुड़े फैसले) केंद्रित है।

अगर आने वाली तिमाहियों में मार्जिन स्थिर होते हैं, कर्ज की वृद्धि बनी रहती है और बैंक अपनी पूंजी स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालता है, तो वित्तीय प्रदर्शन में सुधार जारी रह सकता है। इसके उलट, अगर कानूनी मामले का असर अनुमान से ज्यादा होता है या फंडिंग लागत ऊंची बनी रहती है, तो बैंक के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसलिए निवेशकों के लिए केवल मुनाफे में हुई बढ़ोतरी देखना पर्याप्त नहीं होगा। बैंक की पूंजी स्थिति, मार्जिन और असेट क्वॉलिटी में आगे होने वाले बदलाव भी महत्वपूर्ण रहेंगे।