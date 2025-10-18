Yes Bank ने Q2 रिजल्ट का किया ऐलान, नेट प्रॉफिट 18.40% बढ़ा, शेयरों में दिखेगी हलचल

संक्षेप: Yes Bank Ltd Q2 Result: शनिवार को यस बैंक ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया। बैंक की तरफ से दी जानकारी के अनुसार सालाना आधार पर यस बैंक का नेट प्रॉफिट 18.40 प्रतिशत बढ़ा है। यस बैंक ने बताया की जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 655 करोड़ रुपये रहा था

Yes Bank Ltd Q2 Result: शनिवार को यस बैंक ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया। बैंक की तरफ से दी जानकारी के अनुसार सालाना आधार पर यस बैंक का नेट प्रॉफिट 18.40 प्रतिशत बढ़ा है। यस बैंक ने बताया की जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 655 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 553 करोड़ रुपये रहा था।

यस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 2300 करोड़ रुपये पहुंच गया। बैंक के एसेट क्वालिटी में बहुत कोई बदलाव नहीं आया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 4055.30 करोड़ रुपये सितंबर तिमाही में रहा है। जोकि पहले 4022 करोड़ रुपये रहा था। ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.6 प्रतिशत रहा है वहीं, नेट एनपीए 770.80 करोड़ रुपये पर बरकरार है।

शेयर बाजार में कैसा प्रदर्शन शुक्रवार को यस बैंक लिमिटेड के शेयर बाजार के बंद होने के समय पर 3.81 प्रतिशत की गिरावट के बाद 22.24 रुपये के लेवल पर आ गया था। यस बैंक के शेयरों की कीमतों में 3 महीने के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में बैंकिंग स्टॉक 22.94 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, एक साल में यस बैंक के शेयरों का भाव 6.36 प्रतिशत की तेजी हासिल की है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.64 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 24.30 रुपये है।

2 साल में यस बैंक के शेयरों की कीमतों में 29.91 प्रतिशत और 5 साल में 75.39 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, यह पांच साल में सेंसेक्स इंडेक्स के 109 प्रतिशत के रिटर्न से काफी कम है।