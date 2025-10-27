Yes bank में होने जा रही है छंटनी? नए मैनेजमेंट SMBC के CEO का बयान सामने आया

संक्षेप: Yes bank Share Price: यस बैंक में हाल के समय में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जापान की कंपनी SMBC ने इस प्राइवेट बैंक में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है। जिसके बाद से ही कर्मचारियों को डर सता रहा है कि कंपनी में कहीं आने वाले समय में छंटनी ना देखने को मिले।

Yes bank Share Price: यस बैंक में हाल के समय में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जापान की कंपनी SMBC ने इस प्राइवेट बैंक में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है। जिसके बाद से ही कर्मचारियों को डर सता रहा है कि कंपनी में कहीं आने वाले समय में छंटनी ना देखने को मिले। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार SMBC के सीईओ ने हाल ही में एक टाउन हाल मीटिंग यस बैंक के कर्मचारियों के साथ की थी। जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को नौकरी ना जाने की बात कही। इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि नया मैनेजमेंट आने वाले समय में खर्चों में कटौती के लिए छंटनी कर सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार टाउन हाल की मीटिंग में SMBC के सीईओ ने कहा कि सभी के साथ मिलकर यस बैंक को नया लेवल पर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी वैश्विक स्तर पर समझ और विशेषज्ञता इसके बड़े काम आएगी।

24.99% हिस्सा SMBC के पास इसी साल अगस्त में आरबीआई के अप्रूवल के बाद SMBC ने यस बैंक में 24.99 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी। यह हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य साथ हिस्सेदारों से तब SMBC ने खरीदा था। भारत के इतिहास में किसी भी विदेशी कंपनी का फाइनेंशियल सेक्टर में यह सबसे बड़ी खरीद थी।

अक्टूबर की शुरुआत में SMBC समूह के इंडिया डिविजन के ग्रुप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव ने बताया था कि कंपनी का बैंक के बोर्ड में कोई भी पद ना लेने का इरादा है। फिलहाल SMBC ग्रुप, यस बैंक में कोई हिस्सेदारी बढ़ाने का नहीं सोच रहा है।

आज शेयरों में तेजी यस बैंक का शेयर आज 22.69 रुपये के लेवल पर खुला था। बीते एक साल में यस बैंक के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।