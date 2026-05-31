Yes बैंक से लेकर SBFC तक, ₹100 से कम के ये 3 शेयर करा सकते हैं कमाई, निवेशकों के लिए बड़ा मौका

भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी के बावजूद बाजार विशेषज्ञ सुमीत बगाड़िया ने सोमवार 1 जून 2026 के लिए ₹100 से कम कीमत वाले तीन शेयरों पर खरीदारी की सलाह दी है। उनकी पसंद में यस बैंक, IFCI और SBFC फाइनेंस शामिल हैं। एक्सपर्ट के अनुसार इन शेयरों में तकनीकी रूप से तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

भारतीय शेयर बाजार ने बीते सप्ताह काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला और आखिरकार मार्केट गिरावट के साथ बंद हुई। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बिकवाली के दबाव के चलते प्रमुख सूचकांक लाल निशान में रहे। शुक्रवार को निफ्टी 50 करीब 0.72% गिरकर 23,547.75 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.85% की कमजोरी के साथ 74,775.74 अंक पर बंद हुआ। हालांकि, बड़ी कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिला, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में निवेशकों की रुचि बनी रही। मिडकैप इंडेक्स 0.54% और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.20% की बढ़त के साथ बंद हुए।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सप्ताह में भी बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। चॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगाड़िया के अनुसार निफ्टी के चार्ट पर मंदी का संकेत देने वाला पैटर्न बन रहा है, जिससे निकट अवधि में दबाव बना रह सकता है। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार निफ्टी के लिए 23,200 से 23,250 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 23,750 से 23,800 के बीच मजबूत रेजिस्टेंस मौजूद है।

वहीं, बैंक निफ्टी की बात करें तो इस इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली। शुक्रवार को बैंक निफ्टी 614 अंकों से ज्यादा टूटकर 54,239 के स्तर पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बैंक निफ्टी 53,900 से 54,000 के सपोर्ट जोन को बनाए रखने में सफल रहता है, तो रिकवरी संभव है, अन्यथा बाजार में और दबाव देखने को मिल सकता है।

ऐसे माहौल में सुमीत बगाड़िया ने सोमवार 1 जून 2026 के लिए ₹100 से कम कीमत वाले तीन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दी है। उनका मानना है कि इन शेयरों में तकनीकी रूप से तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं और निकट अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

पहला शेयर यस बैंक (Yes Bank) है। बगाड़िया ने इस शेयर को ₹23.15 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी है। उनका लक्ष्य ₹25 रखा गया है, जबकि जोखिम को सीमित रखने के लिए ₹22.25 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। बैंकिंग सेक्टर में सुधार की उम्मीद के बीच यह शेयर निवेशकों की नजर में बना हुआ है।

दूसरा शेयर IFCI है। इस शेयर को ₹68.53 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह शेयर ₹75 तक जा सकता है। इसके लिए ₹65 का स्टॉप लॉस निर्धारित किया गया है। हाल के दिनों में इस शेयर में अच्छी ट्रेडिंग गतिविधि देखने को मिली है।

तीसरा और आखिरी शेयर SBFC फाइनेंस है। यह शेयर ₹94.30 के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि निकट अवधि में यह ₹103 तक पहुंच सकता है। इसके लिए ₹89.80 का स्टॉप लॉस सुझाया गया है।