इस बैंक के शेयरों में तूफानी तेजी! सिर्फ 1 महीने में 24% का तगड़ा रिटर्न, एक्सपर्ट ने बताया कब खरीदें?

यस बैंक (YES Bank) के शेयरों में गुरुवार को भी मजबूती देखने को मिली। NSE पर बैंक का स्टॉक 1.58% चढ़कर ₹22.48 पर पहुंच गया। हाल के दिनों में यस बैंक लगातार निवेशकों का ध्यान खींच रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बैंक के मजबूत Q4FY26 नतीजे और सुधरती वित्तीय स्थिति है। बैंक का मुनाफा 45% बढ़ा है।

प्राइवेट सेक्टर के चर्चित बैंकों में शामिल यस बैंक (YES Bank) एक बार फिर निवेशकों के रडार पर आ गया है। बैंक के शेयरों में इस हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और यह पिछले दो सालों का सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन माना जा रहा है। 7 मई 2026 को भी यस बैंक (YES Bank) का शेयर लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा और इंट्राडे में ₹22.67 तक पहुंच गया। सिर्फ इस हफ्ते में स्टॉक 13% से ज्यादा उछल चुका है, जबकि इसी दौरान निफ्टी 50 (Nifty 50) में करीब 2% और निफ्टी बैंक (Nifty Bank) इंडेक्स में 2.6% की ही तेजी देखने को मिली। पिछले एक महीने में यस बैंक (YES Bank) ने करीब 24.5% का रिटर्न देकर बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

बैंक का मजबूत Q4FY26 रिजल्ट

इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण बैंक के मजबूत Q4FY26 नतीजे हैं। यस बैंक (YES Bank) ने मार्च तिमाही में ₹1,068 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 45% ज्यादा है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी लगभग 16% बढ़कर ₹2,638 करोड़ पहुंच गई। इसके साथ ही बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) बढ़कर 2.7% हो गई, जो यह दिखाता है कि बैंक की कमाई की क्षमता मजबूत हो रही है।

लोन बुक में भी 11% की वृद्धि

बैंक के एडवांस यानी लोन बुक में भी 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे राहत वाली बात यह रही कि बैंक के खराब कर्ज यानी NPA में लगातार सुधार देखने को मिला। ग्रॉस NPA घटकर 1.3% पर आ गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि बैंक की बैलेंस शीट पहले के मुकाबले काफी मजबूत हो चुकी है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यस बैंक (YES Bank) अब अपने लंबे रिकवरी फेज से बाहर निकलता दिख रहा है। बैंक के नए MD और CEO विनय एम टोंसे (Vinay M Tons) ने भी संकेत दिया है कि अब बैंक इंडस्ट्री के अनुरूप तेजी से लोन ग्रोथ पर फोकस करेगा।

पिछले कई सालों से बैंक अपनी बैलेंस शीट सुधारने और खराब कर्ज कम करने में जुटा था, लेकिन अब स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। तकनीकी विश्लेषकों के मुताबिक शेयर ने ₹21.5 के अहम स्तर को पार कर लिया है, जो आगे और तेजी का संकेत माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉक आने वाले समय में ₹24 के स्तर को दोबारा टेस्ट कर सकता है।

शेयर परफॉर्मेंस

यस बैंक (YES Bank) के शेयरों में गुरुवार (7 मई 2026) को भी मजबूती देखने को मिली। NSE पर बैंक का स्टॉक 1.58% चढ़कर ₹22.48 पर पहुंच गया। हाल के दिनों में यस बैंक (YES Bank) लगातार निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। इस स्टॉक ने पिछले 1 महीने के अंदर 24 फीसद का रिटर्न दिया है। हालांकि, निवेशकों को गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है।