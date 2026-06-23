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यस बैंक ने कर दिया बड़ा ऐलान… अब शेयर पर नजर, 25 रुपये से भी कम है भाव

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • यस बैंक का निदेशक मंडल 29 जून को होने वाली बैठक में फंड जुटाने पर विचार करेगा
  • बैंक ने बताया कि बॉन्ड के जरिये भी फंड जुटाने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा
यस बैंक ने कर दिया बड़ा ऐलान… अब शेयर पर नजर, 25 रुपये से भी कम है भाव

Yes bank share: निजी क्षेत्र के यस बैंक के शेयर बुधवार को फोकस में रहने वाले हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैंक ने एक बड़ा ऐलान किया है। आइए शेयर परफॉर्मेंस और बैंक के ऐलान के बारे में जान लेते हैं।

29 जून को निदेशक मंडल की बैठक

यस बैंक का निदेशक मंडल 29 जून को होने वाली बैठक में फंड जुटाने पर विचार करेगा। बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यस बैंक ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा कि निदेशक मंडल यह तय करेगा कि इक्विटी सिक्योरिटीज जारी करके पूंजी जुटाई जाए या नहीं। बैंक ने बताया कि इसके अलावा बॉन्ड के जरिये भी फंड जुटाने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। बैंक ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है और इसके लिए आवश्यक शेयरधारकों की मंजूरी भी ली जाएगी ताकि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें।

शेयर का परफॉर्मेंस

यस बैंक के शेयरों में बीते तीन महीनों से तेजी है। इस दौरान शेयरों में कुल मिलाकर लगभग 50% की बढ़त हुई है और इनकी कीमत ₹24.55 प्रति शेयर तक पहुंच गई है। बैंक शेयर के 52 हफ्ते का हाई 25.77 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 17.19 रुपये है। ये बैंक के शेयर का परफॉर्मेंस तीन महीने के भीतर का रहा है।

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दरअसल, मार्च तिमाही में बैंक के शानदार प्रदर्शन की वजह से निवेशकों का फोकस इस शेयर पर गया, जिससे शेयर को हालिया नुकसान की भरपाई करने और अगस्त 2024 के बाद के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद मिली।

ये भी मिली सफलता

पिछले हफ्ते यस बैंक ने क्रेडिट तक एक्सेस बढ़ाने, अपनी डिजिटल लेंडिंग क्षमताओं को तेज करने और ग्राहकों को डेट इन्वेस्टमेंट के मौके देने के लिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के विदेशी मुद्रा फ्लो को बढ़ाने के हालिया उपायों के बाद बैंकिंग शेयरों में आई तेजी का भी यस बैंक के शेयर को फायदा मिला है। इन उपायों से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है।

कैसे रहे मार्च तिमाही के नतीजे

प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अपने स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें लोन ग्रोथ में सुधार और एसेट क्वालिटी का स्थिर रहना मददगार साबित हुआ। बैंक ने चौथी तिमाही में ₹1,068 करोड़ का प्रॉफिट हासिल किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹739 करोड़ था। बैंक ने 1% का रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) भी दर्ज किया। 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बैंक इस स्तर पर पहुंचा है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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