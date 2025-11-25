Hindustan Hindi News
इस कंपनी के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव, शेयर बेचकर निकलने लगे निवेशक, 8% टूटा भाव

इस कंपनी के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव, शेयर बेचकर निकलने लगे निवेशक, 8% टूटा भाव

संक्षेप:

Tue, 25 Nov 2025 03:52 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Yatra Online share price: बाजार में बिकवाली के बीच-यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के शेयर भी मंगलवार को बुरी तरह बिखर गए। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन इस कंपनी के शेयर में 8% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट ऐसे समय में आई जब कंपनी ने बताया कि उसने सिद्धार्थ गुप्ता को तत्काल प्रभाव से अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। बता दें कि यात्रा ऑनलाइन के अब तक ध्रुव श्रृंगी सीईओ थे लेकिन उन्हें अब प्रमोट किया गया है।

ध्रुव श्रृंगी अब किस पद पर?

यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने कंपनी ने सह-संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ध्रुव श्रृंगी को निदेशक मंडल में कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। कंपनी ने कहा कि श्रृंगी, जो शुरुआत से ही सीईओ हैं, इस नई भूमिका में यात्रा के दीर्घावधि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें वैश्विक विस्तार, नवोन्मेषण और शेयरधारकों के लिए मूल्यवर्धन शामिल है। वह निदेशक मंडल और नेतृत्व प्रदान करने वाली टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। कंपनी ने कहा है कि नेतृत्व में रणनीतिक बदलाव अगले चरण की वृद्धि को आगे बढ़ाएगा। नए सीईओ सिद्धार्थ गुप्ता की बात करें तो एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और B2B SaaS सेगमेंट में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। कंपनी ने बताया कि इससे पहले वे SAP, HP और भारत तथा विदेशों में उच्च-विकासशील SaaS उपक्रमों में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस

यात्रा ऑनलाइन के शेयर मंगलवार को करीब 8% की गिरावट के साथ ₹160 के स्तर तक आ गए। लगातार छह कारोबारी सत्रों से इस शेयर में गिरावट है। बीते सोमवार को यह 2.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बता दें कि साल 2025 में अब तक शेयर 36% से ज्याद बढ़ चुका है। मार्च 2025 में शेयर 65.70 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 201.85 रुपये है। यात्रा ऑनलाइन शेयर की यह कीमत 17 नवंबर 2025 को थी।

