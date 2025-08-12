2 दिन में 40% चढ़ा यह स्टॉक, निवेशक अचानक क्यों खरीद रहे हैं यह शेयर? 5 एक्सपर्ट्स ने दिया BUY टैग

यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड (Yatra Online Ltd) के शेयरों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। आज लगातार दूसरा कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में उछाल दर्ज किया गया है। महज 2 कारोबारी दिन में इस कंपनी के शेयरों में 40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल चुकी है।

यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड (Yatra Online Ltd) के शेयरों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। आज लगातार दूसरा कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में उछाल दर्ज किया गया है। महज 2 कारोबारी दिन में इस कंपनी के शेयरों में 40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल चुकी है। मंगलवार को यह स्टॉक बढ़त के साथ 115.04 रुपये के लेवल पर खुला था। कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 17 प्रतिशत की तेजी के साथ 134.96 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, सोमवार को यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी।

इस अचानक आई तेजी के पीछे की वजह क्या? यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह मजबूत तिमाही नतीजों को माना जा रहा है। जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 298 प्रतिशत बढ़ा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, अप्रैल से जून के दौरान 209.80 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले कंपनी का रेवन्यू 100.80 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर यात्रा ऑनलाइन का रेवन्यू 108.10 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी का EBITDA साल दर साल के आधार पर 410.70 प्रतिशत बढ़ा है। जोकि इस बार 22.98 करोड़ रुपये रहा था।

इन निवेशकों को और तेजी की उम्मीद भले ही दो दिन में यह स्टॉक 40 प्रतिशत चढ़ा हो। लेकिन आईपीओ के समय यह यात्रा ऑनलाइन के शेयरों को खरीदने वाले निवेशक अभी और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी का जब आईपीओ आया था तब इश्यू प्राइस 142 रुपये थी। जोकि मौजूदा समय में अब भी कम है। बता दें, इस कंपनी का आईपीओ सितंबर 2024 में आया था।

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार यात्रा ऑनलाइन के शेयरों पर नजर रखने वाले 5 एक्सपर्ट्स ने इस BUY रेटिंग दी है।