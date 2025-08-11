Yatra Online Ltd Share jumps 20 percent after q1 result announced Q1 रिजल्ट के बाद इस स्टॉक पर टूट पड़े हैं निवेशक, आज 20% चढ़ा भाव, कीमत 120 रुपये से कम, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Yatra Online Ltd Share jumps 20 percent after q1 result announced

Q1 रिजल्ट के बाद इस स्टॉक पर टूट पड़े हैं निवेशक, आज 20% चढ़ा भाव, कीमत 120 रुपये से कम

कंपनियों के जून तिमाही नतीजों का असर उनके शेयरों पर भी साफ दिख रहा है। यात्रा ऑनलाइन (Yatra Online Ltd) ने बीते हफ्ते जून क्वार्टर का रिजल्ट घोषित किया था। आज सोमवार को कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत चढ़ गया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 11:51 AM
Q1 रिजल्ट के बाद इस स्टॉक पर टूट पड़े हैं निवेशक, आज 20% चढ़ा भाव, कीमत 120 रुपये से कम

कंपनियों के जून तिमाही नतीजों का असर उनके शेयरों पर भी साफ दिख रहा है। यात्रा ऑनलाइन (Yatra Online Ltd) ने बीते हफ्ते जून क्वार्टर का रिजल्ट घोषित किया था। आज सोमवार को कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत चढ़ गया है। अपर सर्किट लगने के बाद यात्रा ऑनलाइन के शेयर बीएसई में 115.04 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। इस तेजी के बाद भी पोजीशनल निवेशकों ने राहत की सांस ली है।

जून तिमाही में कितना हुआ नेट प्रॉफिट

अप्रैल से जून के दौरान यात्रा ऑनलाइन का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 15.9 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 297.50 करोड़ रुपये बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ रुपये रहा था। यात्रा ऑनलाइन के रेवन्यू में भी इजाफा हुआ है। अप्रैल से जून के दौरान यात्रा ऑनलाइन का कुल रेवन्यू 209.80 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार 108.10 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 100.80 करोड़ रुपये रहा था।

यात्रा ऑनलाइन का EBITDA सालाना आधार पर 410.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 22.98 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, इस कंपनी की ग्रॉस बुकिंग भी सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़ा है।

पोजीशनल निवेशकों को और तेजी का इंतजार

इस कंपनी का आईपीओ जब आया था तब इश्यू प्राइस 143 रुपये प्रति शेयर था। आज की बढ़ोतरी के बाद भी यह स्टॉक अभी दूर है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते एक महीने के दौरान 36.20 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में स्टॉक का भाव 46 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 157.15 रुपये और 52 वीक लो लेवल 65.70 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1805.16 करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

