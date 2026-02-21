IPO को मिला 1.37 गुना सब्सक्रिप्शन, GMP ने डराया, लिस्टिंग पर टिकी निगाह
Yashhtej Industries IPO को तीन दिन के ओपनिंग के दौरान 1.37 गुना सब्सक्राइब किया गया है। कंपनी का आईपीओ 18 फरवरी से 20 फरवरी तक खुला हुआ था। अब आईपीओ की लिस्टिंग पर निवेशकों की निगाह है। बता दें, ग्रे मार्केट से मिल रहे संकेत अच्छे नहीं हैं। ग्रे मार्केट में आईपीओ संघर्ष कर रहा है।
रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 2.35 गुना सब्सक्राइब किया गया है। वहीं, एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 0.39 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। बता दें, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटगरी में आईपीओ को कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है।
क्या है साइज आईपीओ
Yashhtej Industries IPO का साइज 88.88 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 81 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। मौजूदा निवेशक आईपीओ के जरिए कोई भी शेयर नहीं बेच रहे हैं।
Yashhtej Industries IPO का प्राइस बैंड 110 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर दांव लगाना पड़ा है। जिसकी वजह से मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 264000 रुपये है। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी। यह लिस्टिंग अगले हफ्ते है।
आईपीओ का जीएमपी जीरो
ग्रे मार्केट में आईपीओ शून्य रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। बीते दो दिनों से आईपीओ का जीएमपी जीरो ही बना हुआ है। जिसकी वजह से किसी भी लिस्टिंग गेन की उम्मीद कम ही है।
इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 23 रुपये प्रति शेयर है। वहीं, सबसे कम जीएमपी जीरो रुपये है।
Erudore Capital Private ltd को आईपीओ ने लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, MAS सर्विसेज लिमिटेड का रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।
क्या करती है कंपनी?
इस की कंपनी शुरुआत में 2018 में हुई थी। कंपनी सोयाबीन से सोयाबीन तेल प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। कंपनी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। कंपनी सोलर पावर जनरेशन सेगमेंट में भी प्रवेश कर चुकी है।
आईपीओ से जुटाए पैसों में 63.88 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। वहीं, 6.11 करोड़ रुपये का उपयोग वर्किंग कैपिटल के लिए करती है। 9.50 करोड़ रुपये जनरल कॉरपोरेट कार्यों में खर्च किए जाएंगे।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।