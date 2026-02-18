ग्रे मार्केट में इस शेयर का जलवा, 21% चल रहा GMP, 110 रुपये का है शेयर

यशतेज इंडस्ट्रीज के IPO में शेयर का दाम 110 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 23 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा GMP के हिसाब से देखें तो यशतेज इंडस्ट्रीज के शेयर 133 रुपये के करीब लिस्ट हो सकते हैं।

यशतेज इंडस्ट्रीज का आईपीओ बुधवार 18 फरवरी से दांव लगाने के लिए खुल गया है। कंपनी के शेयरों को सब्सक्रिप्शन के पहले दिन कमजोर रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि, यशतेज इंडस्ट्रीज के शेयर ग्रे मार्केट में अच्छे प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में करीब 21 पर्सेंट के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। यशतेज इंडस्ट्रीज का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 20 फरवरी तक खुला रहेगा। कंपनी के IPO का टोटल साइज 89 करोड़ रुपये तक का है।

110 रुपये है शेयर का दाम, 23 रुपये पहुंच गया GMP

यशतेज इंडस्ट्रीज (इंडिया) के आईपीओ में शेयर का दाम 110 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 23 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो यशतेज इंडस्ट्रीज के शेयर 133 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, IPO में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन करीब 23 पर्सेंट फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। यशतेज इंडस्ट्रीज के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME एक्सचेंज पर बुधवार 25 फरवरी 2026 को लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार 23 फरवरी को फाइनल होगा।

पहले दिन 0.22 गुना सब्सक्राइब हुआ है कंपनी का IPO

यशतेज इंडस्ट्रीज (इंडिया) का आईपीओ पहले ही दिन 0.22 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में पहले दिन 0.38 गुना दांव लगा है, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 0.05 गुना दांव लगा है। यशतेज इंडस्ट्रीज के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2400 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.64 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।