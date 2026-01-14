Hindustan Hindi News
बाजार में उतरते ही इस IPO का हुआ बुरा हाल, शेयर बेचने की होड़, ₹132 पर आया भाव

बाजार में उतरते ही इस IPO का हुआ बुरा हाल, शेयर बेचने की होड़, ₹132 पर आया भाव

संक्षेप:

लिस्टिंग के बाद भी गिरावट थमी नहीं और शेयर फिसलते हुए ₹132.25 तक आ गए, जो कि इसका लोअर सर्किट है। सुबह करीब 10:15 बजे शेयर 5% के लोअर सर्किट में फंसे रहे। यानी जिन निवेशकों को IPO में शेयर मिले थे, उन्हें पहले ही दिन बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।

Jan 14, 2026 12:14 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Yajur Fibres IPO Listing: एसएमई सेगमेंट में लिस्ट हुई यजुर फाइबर के शेयरों ने निवेशकों को निराश किया। बुधवार, 14 जनवरी को कंपनी के शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹174 के मुकाबले करीब 20% डिस्काउंट पर ₹139.20 पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद भी गिरावट थमी नहीं और शेयर फिसलते हुए ₹132.25 तक आ गए, जो कि इसका लोअर सर्किट है। सुबह करीब 10:15 बजे शेयर 5% के लोअर सर्किट में फंसे रहे। यानी जिन निवेशकों को IPO में शेयर मिले थे, उन्हें पहले ही दिन बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।

ग्रे मार्केट में क्या था हाल

दिलचस्प बात यह रही कि लिस्टिंग से पहले यजुर फाइबर का GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) शून्य था। इससे संकेत मिल रहा था कि शेयर इश्यू प्राइस के आसपास ही लिस्ट हो सकता है। लेकिन कमजोर बाजार धारणा और SME शेयरों में बिकवाली के दबाव के चलते शेयर सीधे डिस्काउंट पर खुला। इससे साफ है कि GMP हमेशा सही तस्वीर नहीं दिखाता और SME IPO में जोखिम ज्यादा रहता है।

कंपनी के बारे में

हावड़ा (पश्चिम बंगाल) की यह कंपनी फ्लैक्स, जूट और हेम्प जैसे बास्ट फाइबर के प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी है। यजुर फाइबर की खासियत यह है कि यह लंबे और कठोर बास्ट फाइबर को कॉटन जैसा सॉफ्ट फाइबर बना देती है, जिसे कॉटन और मैन-मेड फाइबर के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। कंपनी की मंथली क्षमता 300 मीट्रिक टन से ज्यादा है। इसके ग्राहक भारत के अलावा तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भी हैं।

अगर कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालें तो आंकड़े मजबूत दिखते हैं। FY23 में कंपनी को ₹3.6 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जो FY24 में बढ़कर ₹4.3 करोड़ और FY25 में सीधे ₹11.7 करोड़ पहुंच गया। वहीं रेवेन्यू भी FY23 के ₹61.7 करोड़ से बढ़कर FY25 में ₹140.81 करोड़ हो गया। IPO की बात करें तो यह 7 जनवरी से 9 जनवरी तक खुला था और कंपनी ने ₹120 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था। IPO अलॉटमेंट 12 जनवरी को फाइनल हुआ था। मजबूत फंडामेंटल के बावजूद लिस्टिंग पर गिरावट यह दिखाती है कि SME शेयरों में निवेश करते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

