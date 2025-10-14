Hindustan Hindi News
Xiaomi shares slump hit five month low after fatal crash of SU7 electric car in chengdu

हादसे के बाद इस कंपनी के इलेक्ट्रिक कार पर उठे सवाल, शेयर बेच निकलने लगे निवेशक

इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के सुरक्षा मानकों-विशेष रूप से दरवाजे के हैंडल डिजाइन को लेकर नए सवाल उठ खड़े हुए हैं। खबर के बीच इस कंपनी के शेयर को बेचने की होड़ सी मच गई।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 02:49 PM
चीन की दिग्गज Xiaomi Corp के शेयरों में हाहाकार मचा हुआ है। SU7 इलेक्ट्रिक सेडान में आग लगने की खबर के बाद इस कंपनी के शेयर सोमवार के कारोबारी सत्र में करीब 9% गिरकर 47.5 हांगकांग डॉलर पर बंद हुए। शेयर के 30 अप्रैल के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह लगातार तीसरा दिन था जब Xiaomi के शेयरों में गिरावट देखी गई।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, चेंगदू में एक घातक सड़क दुर्घटना के बाद Xiaomi Corp की SU7 इलेक्ट्रिक सेडान में आग लग गई। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के सुरक्षा मानकों-विशेष रूप से दरवाजे के हैंडल डिजाइन को लेकर नए सवाल उठ खड़े हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा सोमवार तड़के चेंगदू शहर के तियानफू एवेन्यू पर हुआ। न्यूज पोर्टल यिकाई ने बताया कि डैशकैम फुटेज में एक कार, Xiaomi SU7 Ultra को लगभग 104 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही दूसरी कार को ओवरटेक करते हुए दिखाया गया, जिसके तुरंत बाद वह नियंत्रण खो बैठी और टकराकर आग की लपटों में घिर गई।

मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक रहने और आग फैलने की वजह से चालक को बाहर नहीं निकाला जा सका। पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि 31 वर्षीय चालक मौके पर ही मौत हो गई। चालक पर नशे में गाड़ी चलाने का संदेह है। हालांकि अधिकारियों ने वाहन के मॉडल की पुष्टि नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर प्रसारित वीडियो से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि यह Xiaomi SU7 था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, Xiaomi ने इस हादसे पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

दरवाजे के हैंडल पर उठे सवाल

यह घटना नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक पॉप-आउट डोर हैंडल्स पर बहस को दोबारा गर्म कर रही है। आलोचकों का कहना है कि बिजली जाने या शॉर्ट-सर्किट जैसी स्थिति में ये दरवाजे मैन्युअली नहीं खुलते, जिससे बचाव कार्य में देरी होती है और यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है।

