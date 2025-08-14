अफ्रीका और पाकिस्तान से भी बदतर... भारत में इनकम संकट पर दिग्गज की चेतावनी

चेन्नई स्थित फाइनेंशियल प्लानर डी मुथुकृष्णन के अनुसार, भारत का आर्थिक विभाजन जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक गहरा है। निचले 90% लोगों की कमाई राष्ट्रीय आय का सिर्फ 43% है और वे राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधे से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं।

Indian Economy: चेन्नई स्थित फाइनेंशियल प्लानर डी मुथुकृष्णन के अनुसार, भारत का आर्थिक विभाजन जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक गहरा है। निचले 90% लोगों की कमाई राष्ट्रीय आय का सिर्फ 43% है और वे राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधे से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, मुथुकृष्णन ने भारत के आर्थिक ताने-बाने में गहरी संरचनात्मक असमानता को उजागर किया। जहां राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2,700 डॉलर है, वहीं, टॉप 10% कमाने वालों को हटा देने पर यह आंकड़ा निचले 90% लोगों के लिए गिरकर सिर्फ 1,300 डॉलर रह जाता है। उन्होंने लिखा, "यह सब-सहारा अफ्रीका और पाकिस्तान से भी बदतर है। अगर आप टॉप 15 करोड़ लोगों में शामिल नहीं हैं, बल्कि बाकी 1.3 अरब लोगों का हिस्सा हैं, तो हर दिन सचमुच नरक है।"

क्या है डिटेल मुथुकृष्णन ने भारत के अपेक्षाकृत बड़े अमीर वर्ग द्वारा पैदा की गई समृद्धि के भ्रम की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ उच्च आय वालों के साथ, "देश वास्तविकता से कहीं अधिक समृद्ध प्रतीत होता है।" लेकिन शेष 1 अरब लोगों के लिए, वास्तविकता भयावह है। सिंधु घाटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लगभग एक अरब भारतीयों की "पर्चेजिंग पावर बिल्कुल शून्य" है, वे केवल बुनियादी जरूरतों पर ही खर्च करते हैं और ज्यादातर सरकारी मदद पर गुज़ारा करते हैं।