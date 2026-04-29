Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रिकॉर्ड! सोने की ज्वेलरी छोड़ 52% लोग इसमें निवेश कर रहे, कमाई का बड़ा मौका; इसमें आई 186% की सालाना बढ़त

Apr 29, 2026 01:55 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

World Gold Council Report: भारत में पहली बार सोने की खरीद निवेश के लिए ज्वेलरी से ज्यादा हुई है। शेयर बाजार के कमजोर रिटर्न और सोने की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों का रुझान गोल्ड बार, सिक्कों और ETF की ओर बढ़ा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रिकॉर्ड! सोने की ज्वेलरी छोड़ 52% लोग इसमें निवेश कर रहे, कमाई का बड़ा मौका; इसमें आई 186% की सालाना बढ़त

World Gold Council Report: भारत में सोने को हमेशा से गहनों के रूप में खरीदने की परंपरा रही है, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। हाल ही में WGC (World Gold Council) की रिपोर्ट के अनुसार, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में सोने की खरीद निवेश के लिए गहनों से ज्यादा हुई है, यानी अब लोग सोना पहनने से ज्यादा कमाई और सुरक्षित निवेश के रूप में खरीद रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:15% चढ़ा सरकारी डिफेंस कंपनी का शेयर, आज मची है खरीदने की होड़

पहली बार ज्वेलरी से ज्यादा खरीदारी

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च तिमाही में सोने की निवेश डिमांड (Investment Demand) में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह 52% बढ़कर 82 टन तक पहुंच गया, जबकि ज्वैलरी की मांग 19.5% घटकर 66 टन रह गई। कुल मिलाकर देश में सोने की मांग 10.2% बढ़कर 151 टन रही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान निवेश का रहा। इस दौरान कुल खपत में निवेश की हिस्सेदारी 54.3% तक पहुंच गई, जो पहली बार ज्वेलरी से ज्यादा है।

गोल्ड बार, सिक्के और ETF में निवेश

इस बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण शेयर बाजार का कमजोर प्रदर्शन है। निफ्टी 50 (Nifty 50) ने 2025 की शुरुआत से अब तक सिर्फ करीब 2.4% का ही रिटर्न दिया है, जबकि सोने की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। ऐसे में निवेशकों को सोना ज्यादा सुरक्षित और फायदे का सौदा लग रहा है। यही वजह है कि लोग अब गोल्ड बार, सिक्के और गोल्ड ETF (Exchange-Traded Funds) में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:सोना-चांदी के भाव में बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट

ETF सेगमेंट में 186% की सालाना बढ़त

खास बात यह है कि गोल्ड ETF में भी रिकॉर्ड निवेश देखने को मिला है। इस सेगमेंट में 186% की सालाना बढ़त दर्ज हुई और कुल निवेश 20 टन तक पहुंच गया। यह दर्शाता है कि अब सिर्फ पारंपरिक निवेशक ही नहीं, बल्कि नए जमाने के निवेशक भी डिजिटल और फाइनेंशियल तरीके से सोने में निवेश कर रहे हैं।

किस कारण बढ़ी डिमांड?

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह ट्रेंड और मजबूत हो सकता है। WGC के इंडिया प्रमुख सचिन जैन के अनुसार, बाजार में अनिश्चितता और अन्य निवेश विकल्पों के कमजोर प्रदर्शन के कारण सोने की मांग बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें:3800 रुपये से ज्यादा चढ़ गए टायर कंपनियों के शेयर, 350% डिविडेंड बांटेगी सिएट

भारत में सोने को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है। जहां पहले इसे सिर्फ शादी-ब्याह और परंपरा से जोड़ा जाता था, वहीं अब यह एक मजबूत और भरोसेमंद निवेश विकल्प बनता जा रहा है। अगर यही रुझान जारी रहा, तो आने वाले समय में सोना निवेशकों की पहली पसंद बन सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Gold Price Today Gold Rate अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,