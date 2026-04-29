रिकॉर्ड! सोने की ज्वेलरी छोड़ 52% लोग इसमें निवेश कर रहे, कमाई का बड़ा मौका; इसमें आई 186% की सालाना बढ़त
World Gold Council Report: भारत में पहली बार सोने की खरीद निवेश के लिए ज्वेलरी से ज्यादा हुई है। शेयर बाजार के कमजोर रिटर्न और सोने की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों का रुझान गोल्ड बार, सिक्कों और ETF की ओर बढ़ा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
World Gold Council Report: भारत में सोने को हमेशा से गहनों के रूप में खरीदने की परंपरा रही है, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। हाल ही में WGC (World Gold Council) की रिपोर्ट के अनुसार, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में सोने की खरीद निवेश के लिए गहनों से ज्यादा हुई है, यानी अब लोग सोना पहनने से ज्यादा कमाई और सुरक्षित निवेश के रूप में खरीद रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
पहली बार ज्वेलरी से ज्यादा खरीदारी
रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च तिमाही में सोने की निवेश डिमांड (Investment Demand) में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह 52% बढ़कर 82 टन तक पहुंच गया, जबकि ज्वैलरी की मांग 19.5% घटकर 66 टन रह गई। कुल मिलाकर देश में सोने की मांग 10.2% बढ़कर 151 टन रही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान निवेश का रहा। इस दौरान कुल खपत में निवेश की हिस्सेदारी 54.3% तक पहुंच गई, जो पहली बार ज्वेलरी से ज्यादा है।
गोल्ड बार, सिक्के और ETF में निवेश
इस बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण शेयर बाजार का कमजोर प्रदर्शन है। निफ्टी 50 (Nifty 50) ने 2025 की शुरुआत से अब तक सिर्फ करीब 2.4% का ही रिटर्न दिया है, जबकि सोने की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। ऐसे में निवेशकों को सोना ज्यादा सुरक्षित और फायदे का सौदा लग रहा है। यही वजह है कि लोग अब गोल्ड बार, सिक्के और गोल्ड ETF (Exchange-Traded Funds) में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं।
ETF सेगमेंट में 186% की सालाना बढ़त
खास बात यह है कि गोल्ड ETF में भी रिकॉर्ड निवेश देखने को मिला है। इस सेगमेंट में 186% की सालाना बढ़त दर्ज हुई और कुल निवेश 20 टन तक पहुंच गया। यह दर्शाता है कि अब सिर्फ पारंपरिक निवेशक ही नहीं, बल्कि नए जमाने के निवेशक भी डिजिटल और फाइनेंशियल तरीके से सोने में निवेश कर रहे हैं।
किस कारण बढ़ी डिमांड?
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह ट्रेंड और मजबूत हो सकता है। WGC के इंडिया प्रमुख सचिन जैन के अनुसार, बाजार में अनिश्चितता और अन्य निवेश विकल्पों के कमजोर प्रदर्शन के कारण सोने की मांग बनी रहेगी।
भारत में सोने को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है। जहां पहले इसे सिर्फ शादी-ब्याह और परंपरा से जोड़ा जाता था, वहीं अब यह एक मजबूत और भरोसेमंद निवेश विकल्प बनता जा रहा है। अगर यही रुझान जारी रहा, तो आने वाले समय में सोना निवेशकों की पहली पसंद बन सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।