FY27 में 6.5% की दर से बढ़ेगी इकोनॉमी, बजट से पहले वर्ल्ड बैंक का अनुमान

संक्षेप:

GDP forecast: वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए FY27 के ग्रोथ अनुमान को पिछले साल अक्टूबर में अनुमानित 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। यह मजबूत घरेलू मांग और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के कारण हुआ है।

Jan 13, 2026 09:52 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
GDP forecast: देश का आम बजट एक फरवरी को पेश होने वाला है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने देश की इकोनॉमी पर अपना अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए FY27 के ग्रोथ अनुमान को पिछले साल अक्टूबर में अनुमानित 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। यह मजबूत घरेलू मांग और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के कारण हुआ है। हालांकि, पिछले साल जून में किए गए अनुमान की तुलना में FY27 के लिए वर्ल्ड बैंक का भारत की ग्रोथ का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।

क्या है रिपोर्ट में?

वर्ल्ड बैंक ने अपनी लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा- उम्मीद है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज ग्रोथ रेट बनाए रखेगा। अमेरिका को कुछ एक्सपोर्ट पर ज्यादा टैरिफ के बावजूद जून के अनुमानों की तुलना में ग्रोथ का अनुमान अपरिवर्तित रहा है। ज्यादा टैरिफ के बुरे असर को घरेलू मांग में मजबूत गति और पहले की उम्मीद से ज्यादा लचीले एक्सपोर्ट से पूरा किया जाएगा।

फिच ग्रुप की कंपनी का अनुमान

भारत की आर्थिक वृद्धि दर के चालू वित्त वर्ष में 7.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026-27 में सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। फिच ग्रुप की कंपनी बीएमआई ने एक रिपोर्ट में यह कहा। बीएमआई ने रिपोर्ट में कहा- चालू वित्त वर्ष 2025-26 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मजबूत अग्रिम अनुमान, पिछले दो महीनों के दौरान अमेरिका को निर्यात होने वाले माल में वृद्धि और अनुकूल नीतिगत माहौल.. भारत के आर्थिक दृष्टिकोण के लिए अच्छे संकेत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी।

बीएमआई ने 2025-26 के लिए जीडीपी के अनुमान को संशोधित करते हुए इसे 7.4 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 7.2 प्रतिशत अनुमानित था। वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी के सात प्रतिशत की दर से बढ़ने के आसार हैं जो पहले अनुमानित 6.6 प्रतिशत से अधिक है। इसमें कहा गया कि कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में अर्थव्यवस्था में सालाना आधार पर नौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी।

