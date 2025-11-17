Hindustan Hindi News
45% चल रहा GMP, पहले ही दिन तगड़ा फायदा करा सकता है यह शेयर, IPO पर 141 गुना दांव

संक्षेप: IPO में वर्कमेट्स कोर2क्लाउड के शेयर का दाम 204 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 92 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से वर्कमेट्स कोर2क्लाउड के शेयर 296 रुपये के करीब लिस्ट हो सकते हैं।

Mon, 17 Nov 2025 10:00 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
वर्कमेट्स कोर2क्लाउड के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। वर्कमेट्स कोर2क्लाउड के आईपीओ पर 141 गुना से ज्यादा दांव लगा है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। वर्कमेट्स कोर2क्लाउड के शेयर ग्रे मार्केट में 45 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर लिस्टिंग वाले दिन अच्छा फायदा करा सकते हैं। वर्कमेट्स कोर2क्लाउड के शेयर मंगलवार 18 नवंबर 2025 को बाजार में लिस्ट होंगे।

300 रुपये के करीब लिस्ट हो सकते हैं कंपनी के शेयर
आईपीओ में वर्कमेट्स कोर2क्लाउड (Workmates Core2Cloud) के शेयर का दाम 204 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 92 रुपये या 45.10 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो वर्कमेट्स कोर2क्लाउड के शेयर 296 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 11 नवंबर 2025 को खुला था और यह 13 नवंबर तक ओपन रहा। वर्कमेट्स कोर2क्लाउड के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.84 करोड़ रुपये तक का है।

IPO पर लगा 141.38 गुना दांव
वर्कमेट्स कोर2क्लाउड (Workmates Core2Cloud) के आईपीओ पर टोटल 141.38 गुना दांव लगा है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 111.64 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 202.96 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वर्कमेट्स कोर2क्लाउड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 147.03 गुना दांव लगा। वर्कमेट्स कोर2क्लाउड के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 1200 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को 2 लॉट के लिए 2,44,800 रुपये का निवेश करना पड़ा है। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 98.10 पर्सेंट थी, जो कि अब 72.02 पर्सेंट रह जाएगी।

