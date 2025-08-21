working 6 hours a day not 12 makes you more successful claims a co founder 12 नहीं, 6 घंटे काम और भी ज्यादा कामयाब, एक को-फाउंडर का दावा, Business Hindi News - Hindustan
working 6 hours a day not 12 makes you more successful claims a co founder

12 नहीं, 6 घंटे काम और भी ज्यादा कामयाब, एक को-फाउंडर का दावा

Working Hours: काम के घंटे आपकी महत्वाकांक्षा को साबित नहीं करते, बल्कि आपके नतीजे करते हैं। हाल के समय में काम के घंटों को लेकर कॉर्पोरेट जगत के कई बड़े-बड़े लोगों ने चर्चित बयान दिए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक बहस छेड़ दी। देखें किसने क्या बयान दिए...

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:14 AM
"मैं रोज 12-14 घंटे काम नहीं करता हूं। ज्यादातर दिन, मैं सिर्फ 5-6 घंटे ही काम करता हूं। बाकी का समय? मैं किताबें पढ़ता हूं, सोच-विचार करता हूं, अपनी बेटी के साथ अच्छा वक्त बिताता हूं, या फिर बस कुछ नहीं करता हूं। क्या इस वजह से मैं कम महत्वाकांक्षी हूं? मेरी राय में, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, मैंने एक साथ कई चीजों को eSust करके ही सफलता पाई है।" यह कहना है नोएडा की एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी डिजिविसल के को-फाउंडर सीए दीपक भाटी की।

उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने पिछले सिर्फ दो सालों में अपनी आमदनी में 200% की बढ़ोतरी की है। यह सब कभी "24/7 लगातार हसल करने" से नहीं मिला। यह सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से मिला।

सबसे बड़ी सीख: घंटे नहीं, मायने रखते हैं रिजल्ट

अपने लिंक्डइन पोस्ट में सीए दीपक भाटी आगे लिखते हैं, "...और मैंने यह सीखा है, आपकी पहचान काम के घंटों से नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए काम के नतीजों से होती है। इसलिए अगर आपके लिए 6 घंटे का काम काफी है। बढ़िया। अगर आपके लिए 16 घंटे काम करना जरूरी है, बढ़िया। असली सवाल ये है कि क्या आप खुश हैं? क्या आप प्रोडक्टिव हैं? क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि काम के घंटे आपकी महत्वाकांक्षा को साबित नहीं करते, बल्कि आपके नतीजे करते हैं।"

लोगों ने क्या कहा?

लोगों ने इस पोस्ट पर खूब सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। एक व्यक्ति ने कहा, "अंत में, जरूरी सिर्फ productivity और अपने लक्ष्यों को पाना है। वो रास्ता अपनाएं जो आपको संतुष्टि दे, बस आपको बस इतना ही चाहिए।" एक और ने लिखा, "हां, आउटपुट यानि नतीजे जरूरी हैं।" एक ने मजाकिया अंदाज में एक बहुत गहरी बात कही, "कुछ नहीं करना भी अपने आप में एक काम है, और अक्सर सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है।"

दीपक भाटी कौन हैं?

उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, दीपक भाटी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक Senior Associate Auditor के तौर पर की। साल 2019 में, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और 2022 में उन्होंने एक और स्टार्टअप की सह-स्थापना की।

काम के घंटे को लेकर कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों के बयान

हाल के समय में काम के घंटों को लेकर कॉर्पोरेट जगत के कई बड़े-बड़े लोगों ने चर्चित बयान दिए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक बहस छेड़ दी है। देखें किसने क्या बयान दिए...

एस.एन. सुब्रमण्यन (लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन)

बयान: उन्होंने कर्मचारियों से सप्ताह में 90 घंटे काम करने का सुझाव दिया, यहां तक कि रविवार को भी ऑफिस आने की बात कही। उन्होंने तर्क दिया, "आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप कितनी देर पत्नी को निहार सकते हैं?"

प्रतिक्रिया: इस बयान पर सोशल मीडिया पर व्यापक आलोचना हुई। बाद में, एलएंडटी की एचआर हेड सोनिका मुरलीधरन ने स्पष्ट किया कि यह एक अनौपचारिक टिप्पणी थी और इसे निर्देश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

एन.आर. नारायण मूर्ति (इंफोसिस के सह-संस्थापक)

बयान: उन्होंने भारतीय युवाओं से सप्ताह में 70 घंटे काम करने का आह्वान किया, ताकि देश की प्रगति में तेजी लाई जा सके। आलोचनाओं के बाद, उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी पर दबाव डालना नहीं था, बल्कि यह एक वैकल्पिक सुझाव था। उन्होंने खुद के 40 साल तक लंबे घंटे काम करने का उदाहरण दिया।

आनंद महिंद्रा (महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन)

बयान: उन्होंने काम की गुणवत्ता पर जोर दिया, मात्रा पर नहीं। उनका कहना था, "यह 40, 70 या 90 घंटे के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात के बारे में है कि आप क्या कर रहे हैं।" उन्होंने वर्क-लाइफ बैलेंस की अहमियत को रेखांकित किया।

हर्ष गोयनका (आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन)

बयान: उन्होंने 90-घंटे के सप्ताह की अवधारणा की कड़ी आलोचना करते हुए इसे "बर्नआउट का नुस्खा" बताया। उन्होंने स्मार्ट काम करने और "गुलामी" न करने पर जोर दिया।

संजीव पुरी (आईटीसी के चेयरमैन)

बयान: उन्होंने लचीले कार्य संस्कृति की वकालत की और कहा कि जरूरी नहीं कि कर्मचारियों के काम के घंटों पर कठोर नियम बनाए जाएं, बल्कि उनमें उत्साह पैदा किया जाए।

क्या है हकीकत

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कर्मचारी पहले से ही सप्ताह में औसतन 46.7 घंटे काम करते हैं, जो वैश्विक औसत से अधिक है। विकसित देशों (जैसे जर्मनी, ब्रिटेन) में काम के घंटे कम हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिक हैं।

