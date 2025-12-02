सब्जियां उगाने जैसा होगा काम, एलन मस्क ने AI के भविष्य पर दिया ये बड़ा बयान

संक्षेप: आने वाले 10 से 20 साल में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) और रोबोटिक्स में तेजी से हो रहे विकास के कारण काम करना पूरी तरह से वैकल्पिक हो जाएगा। मस्क ने भविष्य में काम करने की तुलना घर पर सब्जियां उगाने के विकल्प से की है।

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक नए इंटरव्यू में भविष्यवाणी की है कि आने वाले 10 से 20 साल में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) और रोबोटिक्स में तेजी से हो रहे विकास के कारण काम करना पूरी तरह से वैकल्पिक हो जाएगा। मस्क का मानना है कि मशीनें जल्द ही ज्यादातर शारीरिक और बौद्धिक श्रम संभाल लेंगी, जिससे इंसानों के पास केवल वही काम करने का विकल्प होगा, जो वे पसंद से करना चाहें।

मस्क ने रविवार (30 नवंबर) को रिलीज हुए पीपल बाय WTF पॉडकास्ट पर ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ के साथ बातचीत में कहा, “मेरा अंदाजा है कि भविष्य में काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। लोग इसे 20 साल बाद वापस ले जा सकते हैं और कह सकते हैं कि यह गलत था, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही होगा। 20 साल से भी कम समय में, शायद 10 या 15 साल में, AI और रोबोटिक्स में तरक्की हमें एक ऐसे पॉइंट पर ले आएगी जहाँ काम करना ऑप्शनल हो जाएगा।”

सब्जियां उगाने जैसा होगा काम अपने इस विजन को समझाते हुए एलन मस्क ने भविष्य में काम करने की तुलना घर पर सब्जियां उगाने के विकल्प से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोई व्यक्ति अपनी जरूरत की सब्जियां खुद उगा सकता है या फिर स्टोर से खरीद सकता है, उसी तरह भविष्य में काम करना एक शौक या पसंद का विषय होगा। कुछ लोग इसे पसंद करेंगे और करेंगे, जबकि ज्यादातर लोगों के लिए यह जरूरी नहीं रहेगा।

तकनीक उपलब्ध कराएगी सभी सुविधाएं मस्क ने यह भी कहा कि AI और रोबोटिक्स की प्रगति से हर प्रकार के सामान और सेवाओं की भरपूर उपलब्धता होगी। उनका दावा है कि इस भविष्य में अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, तो आप उसे पा सकते हैं। उनका विश्वास है कि यह तकनीकी क्रांति दुनिया से गरीबी समाप्त करने और हर व्यक्ति को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होगी।

विशेषज्ञों की राय और संभावित चुनौतियां हालांकि, एलन मस्क का यह दृष्टिकोण बहुत आशावादी है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का मानना है कि इसे वास्तविकता में बदलना आसान नहीं होगा। उनके अनुसार, AI की तुलना में रोबोटिक्स का खर्चा अभी भी बहुत अधिक है और इसे बड़े पैमाने पर लागू करना एक चुनौती है।

साथ ही, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अगर लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं रहेगी, तो समाज की संरचना और जीवन का अर्थ क्या होगा? कुछ विशेषज्ञों को डर है कि इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है और समाज में आर्थिक असमानता और भी गहरे हो सकती है।