सरकारी कर्मचारियों का DA रोकना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव पर ठोका 1 लाख का जुर्माना
मुख्य बातें
- DA Arrears: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है
- साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है
पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया महंगाई भत्ते (DA arrears) और महंगाई राहत (DR) का मामला एक बार फिर गरमा गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार, 3 नवंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने पूछा कि 3 अगस्त के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया? कर्मचारियों की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार न तो बकाया राशि का भुगतान कर रही है और न ही अदालत में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर रही है।
कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी
कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और सवाल किया कि सरकार ने कर्मचारियों से डीए/डीआर लाभ क्यों रोक दिया था, लेकिन अपने सीनियर अफसरों के लाभों को भी क्यों नहीं रोका था।
सीनियर एडवोकेट सनी सिंगला के मुताबिक, कर्मचारियों ने 3 अगस्त के आदेश का पालन नहीं होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी वजह से मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी पूरी
इस सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी पूरी है और दिवाली के बाद मामले की सुनवाई होने की संभावना है। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मुफ्त योजनाओं पर सरकारी खर्च रोकने की मांग भी उठाई।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के भुगतान से जुड़ा है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर निर्मल सिंह ढिल्लों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की थी।
अक्टूबर में जस्टिस हर्ष बुंगर की पीठ के सामने हुई सुनवाई में कर्मचारियों के वकील ने आरोप लगाया था कि सरकार डीए और डीआर के भुगतान से बचने के लिए लगातार मामले को टाल रही है।
अब 17 नवंबर की सुनवाई पर नजर
हाईकोर्ट के ताजा रुख के बाद पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अब 17 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। इससे पहले मुख्य सचिव को अदालत में जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि, बकाया डीए और डीआर के भुगतान को लेकर फिलहाल कोई नई तारीख तय होने की जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें