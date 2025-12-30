नए साल 2026 के साथ बैंकिंग, वेतन, डिजिटल पेमेंट से जुड़े अहम नियम बदलेंगे

संक्षेप: Rules Change 2026: नए साल 2026 में बैंकिंग, वेतन और डिजिटल भुगतान से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम लागू होंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिसमें 8वें वेतन आयोग का लागू होना और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए नए नियम शामिल हैं।

साल 2026 बैंकिंग, वेतन, डिजिटल भुगतान और आम उपभोक्ता से जुड़े कई अहम नियम बदलाव लेकर आ रहा है। इन बदलावों का असर सीधे हमारी जिंदगी और खर्च की योजना पर दिखेगा। सबसे बड़ा बदलाव 8वें वेतन आयोग को लेकर होने जा रहा है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों की मासिक आय में बदलाव होगा।

1. 8वां वेतन आयोग प्रभावी होगा सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू करने वाली है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग एक जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि, लागू होने में समय लग सकता है। इसके तहत सैलरी, पेंशन और भत्तों में अहम संशोधन हो सकते हैं।

8वें वेतन आयोग के तहत कितनी सैलरी बढ़ सकती है, इसका आधिकारिक आंकड़ा अभी तय नहीं है। लेकिन शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 20-35% तक बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें में इसके 2.4 से 3.0 के बीच रहने की चर्चा है। वित्त वर्ष 2026-27 में एरियर मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

2. आधार-पैन लिंकिंग सरकार ने सभी लोगों के लिए आधार-पैन लिंक को अनिवार्य कर दिया है और आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है, जो लोग 31 दिसंबर तक अपना आधार पैन लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड एक जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद लोगों को जुर्माना देकर अपना पैन-आधार लिंक करना होगा। लिंक न होने की स्थिति में खाते से जुड़ी सुविधाएं सीमित हो सकती हैं या रुक भी सकती हैं।

3. वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी एक जनवरी 2025 से कई कंपनियां अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी करने वाली हैं। इन कंपनियों में निसान, बीएमडब्ल्यू, एमजी मोटर और रेनॉल्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। अन्य कार निर्माता कंपनी भी अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती हैं।

4. लोन पर राहत, एफडी, छोटी बचत के नियमों में फेरबदल नए साल की शुरुआत के साथ कई बड़े बैंकों ने कर्ज की ब्याज दरों में कमी के संकेत दिए हैं। इससे होम लोन और पर्सनल लोन लेना अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है। दूसरी ओर, फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी बदलाव होंगे। इसके अलावा सरकार एक जनवरी से छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकती है। ये दरें पिछली सात तिमाहियों से स्थिर हैं।

5. क्रेडिट स्कोर का अपडेट अब तेज क्रेडिट स्कोर के अपडेट की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। जहां पहले अपडेट 15 दिन में होता था, वहीं अब हर हफ्ते स्कोर अपडेट होगा। समय पर किस्त चुकाने का फायदा जल्दी दिखेगा और क्रज की स्वीकृति की प्रक्रिया ज्यादा सटीक होगी।

6. सीएनजी-पीएनजी सस्ती होने की उम्मीद यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में बदलाव का असर गैस कीमतों पर दिख सकता है। खबरों के मुताबिक सीएनजी ₹1.25 से ₹2.50 प्रति किलो तक सस्ती हो सकती है। वहीं पीएनजी में ₹0.90 से ₹1.80 रुपये तक की राहत संभव है। इससे वाहन चालकों और रसोई गैस उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।