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अपने ही शेयर खरीदेगी दिग्गज आईटी कंपनी, 3 साल बाद बायबैक का है प्लान

Apr 09, 2026 05:34 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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विप्रो ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया है कि उसका बोर्ड अपनी अगली बैठक में इक्विटी शेयरों की बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगा।  पिछले लगभग तीन वर्षों में यह पहली बार होगा जब विप्रो शेयर बायबैक पर विचार करेगी। इससे पहले, जून 2023 में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी।

अपने ही शेयर खरीदेगी दिग्गज आईटी कंपनी, 3 साल बाद बायबैक का है प्लान

Wipro share price: दिग्गज IT कंपनी विप्रो के शेयरधारक हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, विप्रो ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया है कि उसका बोर्ड 15-16 अप्रैल 2026 को होने वाली अपनी अगली बैठक में इक्विटी शेयरों की बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इसके अलावा, कंपनी 16 अप्रैल को मार्च तिमाही के अपने नतीजे भी जारी करेगी। विप्रो ने कहा कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इक्विटी शेयरों की बायबैक के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। इसके साथ ही वे इस प्रक्रिया के लिए जरूरी और इससे जुड़े अन्य मामलों पर भी विचार करेंगे। यह सेबी के सिक्योरिटीज की बायबैक रेगुलेशंस और अन्य संबंधित कानूनों के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इस ऐलान के बीच गुरुवार को विप्रो के शेयर गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ 202 रुपये पर बंद हुए।

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पिछले लगभग तीन वर्षों में यह पहली बार होगा जब विप्रो शेयर बायबैक पर विचार करेगी। इससे पहले, जून 2023 में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उस बायबैक में, विप्रो ने 22 जून से 30 जून के बीच ₹12,000 करोड़ के शेयर वापस खरीदे। इसमें कंपनी ने ₹445 प्रति शेयर की दर से 26.96 करोड़ इक्विटी शेयर या अपनी कुल इक्विटी का 4.91% हासिल किए। दिसंबर 2024 में घोषित 1:1 बोनस इश्यू के लिए इस कीमत को समायोजित नहीं किया गया है।

विप्रो के तिमाही नतीजे का इंतजार

विप्रो ने बताया कि 16 अप्रैल को कंपनी के तिमाही नतीजे का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि विप्रो का वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा सात प्रतिशत घटकर 3,119 करोड़ रुपये रहा। यह गिरावट नई श्रम संहिता के लागू होने के कारण 302.8 करोड़ रुपये के एकमुश्त अस्थायी प्रावधान के कारण आई थी। तीसरी तिमाही में विप्रो की परिचालन आय 5.5 प्रतिशत बढ़कर 23,555.8 करोड़ रुपये हो गई।

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ब्रोकरेज फर्मों ने क्या कहा?

ब्रोकरेज फर्मों को उम्मीद है कि विप्रे Q4FY26 में कमजोर प्रदर्शन करेगी। इसकी मुख्य वजह वेतन में बढ़ोतरी और इंटीग्रेशन की लागत होगी। ब्रोकरेज नुवामा ने कहा कि कमाई को लेकर सतर्क है। अनुमान है कि नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 9% से ज्यादा गिरकर लगभग ₹3,239 करोड़ हो जाएगा और इसमें पिछली तिमाही के मुकाबले 6% की गिरावट आएगी। हालांकि, राजस्व के मजबूत बने रहने की उम्मीद है।

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नुवामा का अनुमान है कि राजस्व में साल-दर-साल 8% से अधिक की बढ़ोतरी होगी। इस तिमाही के लिए राजस्व ₹24,397 करोड़ रहने का अनुमान है, जिसका मतलब है कि पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें लगभग 4% की बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने इस तिमाही के लिए अब तक कोई डिविडेंड घोषित नहीं किया है। इससे पहले, दिसंबर तिमाही में ₹6 प्रति शेयर और जून तिमाही में ₹5 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया था।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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