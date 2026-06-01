निवेशकों के लिए बड़ी खबर! ₹240 करोड़ लगाकर इस कंपनी में 80% हिस्सेदारी बढ़ाएगी Wipro, अब स्टॉक में आएगी तेजी?

IT कंपनी विप्रो (Wipro) ने एग्ने ग्लोबल इंक. (Aggne Global Inc.) में अतिरिक्त 20% हिस्सेदारी 2.85 करोड़ डॉलर में खरीदने का ऐलान किया है। इस डील के बाद कंपनी की कुल हिस्सेदारी 80% हो जाएगी। विप्रो का मानना है कि इससे बीमा क्षेत्र में AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं में उसकी स्थिति और मजबूत होगी।

देश की प्रमुख आईटी सेवा कंपनी विप्रो (Wipro) ने अपने कारोबार को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी विप्रो IT सर्विसेस (Wipro IT Services LLC) अमेरिका स्थित Aggne ग्लोबल इंक में अतिरिक्त 20% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस सौदे की कीमत 2.85 करोड़ डॉलर (लगभग 240 करोड़ रुपये) रखी गई है। इस अधिग्रहण के बाद Aggne Global में Wipro की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 80% हो जाएगी, जिससे कंपनी को बीमा तकनीक (Insurance Technology) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाओं के क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने का मौका मिलेगा।

विप्रो (Wipro) ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि यह डील 5 जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी इस हिस्सेदारी के लिए नकद भुगतान करेगी। गौरतलब है कि विप्रो (Wipro) ने फरवरी 2024 में Aggne Global की 60% हिस्सेदारी खरीदी थी। अब अतिरिक्त 20% हिस्सेदारी हासिल कर कंपनी इस व्यवसाय पर और अधिक नियंत्रण स्थापित करना चाहती है।

Aggne Global मुख्य रूप से प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी (Property & Casualty) इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए आईटी, कंसल्टिंग और मैनेज्ड सर्विसेज उपलब्ध कराती है। कंपनी बीमा कंपनियों को डिजिटल परिवर्तन, परिचालन दक्षता बढ़ाने और ग्राहक अनुभव बेहतर बनाने में मदद करती है। खास बात यह है कि Aggne Global आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अपनी बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) आधारित समाधान विकसित करने के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि Wipro इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना चाहती है।

वर्तमान समय में बीमा उद्योग तेजी से डिजिटल तकनीकों को अपना रहा है। AI, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में Wipro का मानना है कि Aggne Global में हिस्सेदारी बढ़ाने से उसे बीमा क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और ग्राहकों को ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी समाधान उपलब्ध कराए जा सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह निवेश भविष्य की ग्रोथ रणनीति का हिस्सा है और इससे लंबी अवधि में कारोबार को फायदा मिल सकता है।

Aggne Group के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो कंपनी लगातार मजबूत वृद्धि दर्ज कर रही है। वित्त वर्ष 2024 में उसका वार्षिक कारोबार 18.9 मिलियन डॉलर था, जो FY25 में बढ़कर 24.2 मिलियन डॉलर और FY26 में 27.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। लगातार बढ़ता राजस्व यह संकेत देता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है और बीमा क्षेत्र में उसकी मांग बढ़ रही है।

विप्रो (Wipro) ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस डील के लिए किसी सरकारी या नियामकीय मंजूरी की जरूरत नहीं है। साथ ही यह किसी संबंधित पक्ष (Related Party) के साथ किया गया लेनदेन नहीं है और कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर समूह का Aggne Global में कोई प्रत्यक्ष हित नहीं है।