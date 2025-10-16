विप्रो के मुनाफे में मामूली उछाल, शेयर पर दांव लगाते दिखे निवेशक, आपका है दांव?
संक्षेप: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो का चालू वित्त वर्ष की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में मुनाफा मामूली बढ़कर 3,246.2 करोड़ रुपये रहा है। इस खबर के बीच विप्रो के शेयर 1.42% बढ़कर 253.75 रुपये पर बंद हुए।
Wipro share price: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो का चालू वित्त वर्ष की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में मुनाफा मामूली बढ़कर 3,246.2 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 3208 करोड़ रुपये मुनाफा कमाया था। इस तिमाही में कंपनी परिचालन आय पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.7 प्रतिशत बढ़कर 22,697.3 करोड़ रुपये हो गई। इससे पिछली तिमाही की तुलना में कंपनी के लाभ में 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि राजस्व में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस खबर के बीच विप्रो के शेयर 1.42% बढ़कर 253.75 रुपये पर बंद हुए। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 324.55 रुपये और 52 हफ्ते का लो 225.05 रुपये है।
क्या कहा कंपनी के सीईओ ने?
विप्रो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक श्रीनिवास पालिया ने कहा- यूरोप और एपीएमईए (एशिया, प्रशांत, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) में वृद्धि के साथ हमारी राजस्व गति मजबूत हो रही है और हमारे मुनाफे का स्तर भी ठीक बना हुआ है।
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में हमारी बुकिंग 9.5 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। हमारी योजना साफ है मुश्किलों का सामना करना, दुनिया में हो रहे बदलावों के साथ खुद को बदलना और एआई के साथ आगे बढ़ना। मैं बहुत खुश हूं कि हम अपनी एआई प्रौद्योगिकी से हमारे ग्राहकों की मदद कर पाएंगे ताकि वे बढ़ सकें और भविष्य की दुनिया में सफल हो सकें। बता दें कि 30 सितंबर 2025 तक कुल कर्मचारियों की संख्या 235,492 थी, जो जून 2025 के अंत में 233,232 थी। तिमाही के दौरान 2,260 कर्मचारियों की गिरावट को दर्शाता है।
सैमसंग की सब्सिडयरी के अधिग्रहण की डील
बता दें कि सितंबर तिमाही के दौरान विप्रो लिमिटेड ने सैमसंग की सब्सिडयरी हर्मन की डिजिटल रूपांतरण समाधान (डीटीएस) इकाई का अधिग्रहण करने के लिए पक्का समझौता किया था। इस डील का मूल्य 37.5 करोड़ डॉलर (करीब 3,270 करोड़ रुपये) तक होगा। इस समझौते के तहत अमेरिका, यूरोप और एशिया में कार्यरत डीटीएस के 5,600 से अधिक कर्मचारी विप्रो का हिस्सा बन जाएंगे। यह अधिग्रहण सौदा 31 दिसंबर, 2025 तक पूरा होने की संभावना है। अधिग्रहण के बाद डीटीएस को विप्रो के इंजीनियरिंग वैश्विक व्यवसाय खंड में शामिल कर लिया जाएगा।